Glikoz sensörünün Galaxy Watch 7'ye entegre edilmesi planlanıyor. Bu teknoloji kan şekerini iğnesiz ölçme imkanı sunabilir.

Bu yılın başlarında Samsung’un Galaxy Watch 7 serisi için bir glikoz sensörü geliştirdiği söylenmişti, ancak bu proje gerçekleşmedi. Şimdi ise yeni bir patent sayesinde Samsung’un bu konuda çalıştığı anlaşılıyor. Kan şekeri seviyelerini düzenli olarak kontrol etmesi gerekenler için optik tabanlı bir glikoz izleme sistemi, müdahale gerektirmeyen bir takip yöntemi olarak oldukça faydalı olabilir.

Şu anda bu teknolojinin piyasaya çıkıp çıkmayacağı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak, sızdırılan görseller, bu teknolojinin nasıl görünebileceği hakkında bazı ipuçları veriyor. Tahminlere göre, sensör, Galaxy S5’teki kalp atış hızı monitörüne benzer şekilde, kamera bölgesinin yakınında yer alabilir.

Samsung'un yeni teknolojisi üzerine neler bekleniyor?

Giyilebilir teknolojiler için glikoz sensörü, son yıllarda teknoloji dünyasında büyük bir beklenti oluşturdu. Samsung’un ise böyle bir özelliği nasıl pazarlayacağı önemli bir konu. Tıbbi cihaz olarak sınıflandırılan bir özelliğin, FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) gibi düzenleyici kuruluşlardan ek onay alması gerekecektir. Fitness cihazları genellikle bu tür düzenleyici engelleri aşmayı başarıyor. Bu nedenle Samsung'un bu teknolojiyi nasıl piyasaya süreceğini ve düzenleyici süreçleri nasıl yöneteceğini izlemeye devam edeceğiz.

Müdahale gerektirmeyen kan glikoz izleme teknolojisi sürekli olarak ilerliyor. Bu ilerlemeyle birlikte, teknolojinin gelecekte bir akıllı telefona entegre edilmesi oldukça mümkün görünüyor.

Günlük olarak kan şekerini kontrol etmek zorunda olan birçok kişi için bu teknoloji büyük bir önem taşıyor. Veri doğru ve güvenilir olduğunda, iğne batması yerine böyle bir yenilik herkesin hayatında büyük bir kolaylık sağlayacaktır.