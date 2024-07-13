Samsung Galaxy Watch Ultra'nın bir saatle daha çok benzer olması gündem oldu. Cihazın, Hermes'in saati H08 ile tasarımdan özelliklere kadar birçok konuda benzer olduğu görüldü.

Samsung, geçtiğimiz günlerde düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliği ile en yeni cihazlarını bizlerle buluşturmuştu. Bunlardan biri de tamamen yeni bir ürün olan Galaxy Watch Ultra’ydı. Ancak birçok dikkat çeken özelliğe sahip bu akıllı saat, tasarımı nedeniyle tepki görüyordu. Nedeni ise Apple Watch Ultra’ya çok benzemesiydi.

Şimdi ise Galaxy Watch Ultra’nın tek benzediği şeyin Apple Watch Ultra olmadığı ortaya çıktı. Şirketin, lüks marka Hermes’in bir saatinden de büyük oranda ilham aldığı görüldü.

Galaxy Watch Ultra ile Hermes H08’in benzerliği dikkat çekiyor

*Hermes H08 (sol) & Samsung Galaxy Watch Ultra (sağ)

Hermes’in modelinin ismi H08 ve normal bir saat. Galaxy Watch Ultra ile karşılaştırılmasını yukarıdaki görselden görebiliyorsunuz. Gerçekten de birbirilerini andırıyorlar diyebiliriz. Renk tercihleri, yuvarlak köşeli tasarımı dikkat çeken benzerliklerden.

5 bin 650 (186 bin TL) dolar civarında bir fiyata sahip olan Hermes H08, ilk olarak 2021’de duyurulmuş. Yani bir süredir piyasada var. Şirket, ürününün titanyum kasaya ve safir kristal cama sahip olduğunu söylüyor. Tıpkı Galaxy Watch Ultra’da olduğu gibi. Aynı zamanda 10 ATM suya dayanıklılık da iki saatin benzer kısımlarından.

Tabii ki Samsung’un bu tarz güzel olarak nitelendirilebilecek bir cihazdan ilham alması kötü veya sıra dışı bir şey değil. Birçok şirket, ürünlerini tasarlarken diğer şirketlerin cihazlarından esinlenebiliyorlar.