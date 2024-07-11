Samsung'un dün Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıttığı ürünler insanlardan tepki çekti. Birçok kişi, özellikle de yeni Watch ve Buds modellerinde Apple'ın taklit edildiğini öne sürdü ve şirketi "orijinal olmamakla" suçladı.

Samsung, dün çok beklenen Galaxy Unpacked etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte yeni katlanabilir telefonlar Galaxy Z Fold6 ve Z Flip6, yeni akıllı saatler Watch 7 ve Watch Ultra, yeni kulaklıklar Buds3 ve Buds3 Pro ve akıllı yüzük Galaxy Ring bizlerle buluştu.

Ancak Güney Koreli teknoloji devinin tanıttığı ürünler, müşterilerden ve teknoloji ilgililerinden pek iyi dönüşler almadı. Birçok insan, şirketin “orijinallikten yoksun olduğunu” öne sürdü.

Samsung’un Apple’ı kopyaladığı iddia ediliyor

*Apple Watch Ultra (sol) & Samsung Galaxy Watch Ultra (sağ)

Apple ve Samsung arasında yıllardır devam eden tatlı bir rekabet olduğunu biliyoruz. Her iki şirket de zaman zaman birbirilerindekilere benzer özellikleri cihazlarına entegre edebiliyordu. Şimdiki iddialarda Samsung’un yeni ürünlerinde bunu yaptığını ve Apple’ı taklit ettiğini öne sürdü. Bazıları, Samsung’un bir zamanlar yenilikçi bir şirket olduğunu, şimdi ise ünlü Apple ürünlerinin benzerlerini çıkardığını ifade etti.

*Samsung Galaxy Buds3 Pro (sol) & Apple AirPods Pro (sağ)

Bu iddiaların ana odağı, Samsung’un dün tanıttığı giyilebilir cihazlar Galaxy Watch Ultra ve Buds3 serisi. Yepyeni bir ürün olan Galaxy Watch Ultra, direkt olarak Apple Watch Ultra’nın kopyası olarak nitelendirilmiş. Şirket, normalde yuvarlak tasarımla gelen Galaxy Watch serisinde değişiklik yaparak köşeli bir görünüme yönelmişti. Bu da Apple Watch’a benzerliğiyle tepki çekti. Zaten görsellerden de iki cihazın benzediğini görebiliyoruz.

Buds 3’e baktığımızda da benzer bir durum mevcut. Teknoloji devi, yeni kulaklıklarında Apple’ın AirPods modelleriyle tanıdığımız saplı bir görünüme yöneldi. Buds3 serisi, kendine has bir tasarıma sahip olsa da genel anlamda AirPods modellerini andırıyor. Buds3 üçüncü nesil AirPods’a, Buds3 Pro ise AirPods Pro’ya benziyor.

Bunlar dışında yeni Galaxy Z Fold6 modelinde büyük değişiklikler yer almaması ve büyük oranda Z Fold5'in aynı olması, Galaxy Ring sadece Samsung cihazlarla uyumlu olması ve 400 dolarlık telefon alınabilecek kadar yüksek bir fiyatla çıkış yapması da tepki çekmiş.

Şirketler arasındaki rekabet dolayısıyla bu tarz hamleler gelmesi normal. Ancak görünen o ki Samsung hayranları şirketin bu yöneliminden pek memnun değiller. Peki sizin düşünceleriniz neler? Yeni ürünler gerçekten de Apple kopyası mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Samsung'un dün yaptığı duyurular için: