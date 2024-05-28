Samsung Galaxy Watch7 Ultra ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Bu saatin isminin daha farklı olacağı iddia edildi. Ayrıca lansman tarihi ve batarya kapasitesi de gün yüzüne çıkmış durumda.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir yeni akıllı saatleri ile gündemde. Hatta birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Samsung Galaxy Watch7 Ultra'ya ait görüntüleri aktarmıştık. Akıllı saat, dairesel bir ekranı dörtgen bir çerçeve içerisine alacaktı.

Şimdiyse bu akıllı saatle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Akıllı saatin ne zaman tanıtılacağı ortaya çıktı. Ayrıca saatin batarya kapasitesi de paylaşıldı. Ve aynı kaynağa göre şirket, bu yıl Galaxy Watch7 Ultra isimli bir saat duyurmayacak. Bu saat, "Galaxy Watch X" olarak isimlendirilecek.

Samsung Galaxy Watch X, 100 saate kadar batarya süresi sunacak

İddiaya göre Samsung Galaxy Watch X, 100 saate kadar kullanım imkânı sunan nispeten büyük bir bataryaya sahip olacak. Bu da yaklaşık olarak 4 güne denk geliyor ki hiç fena bir süre değil. En azından Samsung'un daha eski modellerine kıyasla.

Kaynağımıza göre Samsung Galaxy Watch X, 24 Haziran'da düzenlenecek bir etkinlikte tüketiciyle buluşacak. Bakalım Samsung, yeni akıllı saatiyle ilgili başka hangi sürprizler hazırladı...