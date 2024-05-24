Samsung Galaxy Watch7 Ultra'ya ait olduğu söylenen bazı görüntüler paylaşıldı. Samsung bu yıl akıllı saat tasarımında ciddi bir değişiklik yapacak gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Teknoloji dünyasının en bilindik sızıntı kaynaklarından OnLeaks, şirketin birkaç ay sonra duyurmasını beklediğimiz Galaxy Watch7 serisi ile ilgili önemli bir sızıntıya imza attı. Bu kapsamda; Galaxy Watch7 Ultra'nın tasarımı ortaya çıktı.

Samsung, uzun zamandır dairesel akıllı saat tasarımları oluşturuyor. Ancak bu durum, bu sene değişecek gibi görünüyor. Evet, Samsung Galaxy Watch7 Ultra'nın daire şeklinde bir ekranı bulunmaya devam edecek. Ancak şirket, bu ekranı dörtgen bir gövde içine yerleştirecek.

Samsung Galaxy Watch7 Ultra'nın sızdırılan tasarımı:

Sızdırılan tasarım gerçeği yansıtıyor ise saatin sağ tarafında 3 adet kontrol tuşu bulunacak. Bu tuşlar, saatin çerçevesinin dışına doğru çıkıntılı bir yapıya sahip olacak. Samsung Galaxy Watch7 Ultra'nın sol tarafında ise oldukça büyük hoparlörler bizleri karşılayacak.

Bir başka görüntüde ise saatin arka kısmını görüyoruz. Samsung, bu yıl sağlık sensörlerinde de değişiklik yapacak gibi görünüyor. Bu sensörlerden bazıları dairesel, bazıları ise dörtgen tasarıma sahip olacaklar. Hangi sensörün hangi ölçümü yapacağı şimdilik bilinmiyor.

Bu arada; yaklaşmakta olan akıllı saat, Galaxy Watch6 Classic ile aynı ekran boyutuna sahip olacak. Çerçevenin dörtgen hâle getirilmesi ise Galaxy Watch7 Ultra'nın daha büyük görünmesini sağlayacak.