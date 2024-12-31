Samsung'un gelecek yıl piyasaya süreceği düşünülen Galaxy Watch8 isimli modeli, GSMA veri tabanında göründü. Bu model, Samsung saatlerdeki sevilen bir özelliği yeniden getirebilir gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un gelecekte piyasaya süreceği akıllı saatlerle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. GSMA veri tabanına yapılan bir ekleme, Samsung'un Galaxy Watch8 Classic üzerinde çalışıyor olabileceğini ortaya koydu. Ancak tüm olay bundan ibaret değil.

Samsung akıllı saatlerin en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi, döner çerçeveye sahip olmasıydı. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde akıllı saatlerinin ekranlarını, dönebilen çerçeve ile değiştirebiliyorlardı. İşte bu özellik, son birkaç yıldır aramızdan ayrıldı. Ancak "Classic" takısı, döner çerçevenin yeniden sunulabileceği anlamına geliyor.

Samsung'un son döner çerçevesi, Galaxy Watch6 Classic'te bulunuyordu

Samsung'un döner çerçeveli akıllı saatlerden vazgeçmesinin üzerinden birkaç yıl geçti. Bu bağlamda; şirketin son döner çerçeveli akıllı saat modeli, Galaxy Watch6 Classic'ti. Galaxy Watch7 ile Galaxy Watch7 Ultra ise bu özellik yoktu. Bakalım Galaxy Watch8 Classic, Apple Watch kullanan tüketicileri kıskandıran özelliğe ev sahipliği yapacak mı...

Samsung Galaxy Watch8'in GSMA'daki verileri:

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Galaxy Watch8 Classic, şu an sadece ismen varlık gösteriyor. Akıllı saatin özelliklerinin ne olacağı ise şimdilik bilinmiyor. Ancak saatin varlığı, yakında sızıntıların yaşanabileceği anlamına geliyor. Samsung Galaxy Watch8 Classic, gelecek aylarda haberlerimizde sık sık yer alabilir.