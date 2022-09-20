Samsung Galaxy Week Başladı: İşte Öne Çıkan İndirimler

Samsung, Galaxy Week ismini verdiği yeni indirim kampanyasını başlattı. Yapılan indirimlerle Galaxy Watch4'e yüzde 50 indirimle sahip olunabiliyor. Ayrıca akıllı telefon ve kulaklıklarda da dikkat çekecek fırsatlar var.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni bir telefon, akıllı saat ya da farklı bir teknolojik ürün arayanları etkileyecek bir kampanya başlattı. "Galaxy Week" isimli bu kampanya kapsamında akıllı telefonlarından kulaklıklarına kadar pek çok üründe indirime gidem Samsung, bazı ürünleri içinse dikkat çekecek fırsatlar sunuyor. Gelin hep birlikte, Samsung'un Galaxy Week kampanyasına yakından bakalım.

29 Eylül tarihine kadar devam edecek Galaxy Week kampanyası kapsamında, neredeyse her tüketici için bir fırsat sunuluyor. Bu bağlamda; Samsung'un bazı akıllı telefonlarında 4.000 TL'ye varan yenileme indirimi uygulanıyor. Bununla birlikte, Galaxy S22 veya Galaxy Z serisi telefon alınması durumunda, Galaxy Buds2 Onyx isimli kablosuz kulaklığa yüzde 50 indirimle sahip olunabiliyor.

Kampanyaya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy Week kapsamında öne çıkan bazı fırsatlar

Samsung Türkiye'nin internet sitesinde yer alan bilgilere baktığımızda, seçili telefon modellerinin satın alınması durumunda Galaxy Watch4 ve Galaxy Watch4 Classic'e okkalı indirimler yapılacağını görüyoruz. Bu bağlamda; Galaxy Watch4 Classic'i 1.499 TL, Galaxy Watch4'ü ise 999 TL karşılığında satın alma fırsatıyla karşı karşıyayız.

Samsung, tablet almayı düşünen tüketiciler için de özel bir fırsat sunmaya başladı. Öyle ki Galaxy Tab S8 modellerinden bir tanesini satın alan tüketiciler de Galaxy Watch 4 modellerine yüzde 50 indirimle sahip olabilecekler.

Eğer siz de Galaxy Week kampanyası kapsamında şirkete ait tüm kampanyaları görüntülemek ve ürün satın almak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.