Kısa bir süre içerisinde tanıtılması beklenen Redmi K30i'nin uygun fiyatlı 5G telefonlardan biri olacağı biliniyor. MIUI sistem kodundan ortaya çıkanlara göre telefon 48 MP ana kamera ile birlikte gelecek.

Geçtiğimiz günlerde Redmi K30i'nin 48 MP ana kamera ile birlikte geleceğini belirten bir rapor ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte Redmi K30 5G'nin kamera bilgileri de TENAA'da 48 MP olarak belirtilmişti. Son olarak da XDA Developers, en son yayınlanan MIUI sistem kodunda bir dizi yeni karaktere rastladı. Bu yeni karakterler de Redmi K30i'nin 48 MP kameraya sahip olacağını onayladı. Ayrıca, Redmi K30i 5G'nin 4 mercekli kameraya sahip olacağı da metinlerde belirtilmiş.

4 mercekli kamerayı göz önüne alırsak Xiaomi, maliyeti düşürmek amacıyla Redmi K30 serisinde kullanılan 64 MP Sony IMX686 sensörünün yerine 48MP Samsung / Sony modülü tercih etmiş olabilir. Beklediğimiz cihazın Redmi K30 serisindeki en uygun fiyatlı 5G telefon olması bekleniyor, bu yüzden de mercek konusunda değişiklik söz konusu olabilir.

Hedef 5G'yi yaygınlaştırmak:

Akıllı telefon üreticileri 5G'nin tüm pazarın odağında olacağını ön görüyor. Şirketlerin 5G kullanımını arttırmak için planı ise uygun fiyatlı 5G telefonlar üretmek. Bu bağlamda fiyatların 141 dolardan (988 lira + vergiler) daha az olabileceği konuşuluyor. En azından Xiaomi'nin hedefi bu şekilde ve bu hedefe ulaşmanın bir parçası olarak Redmi alt markasından yardım alıyor.

En başta ortaya çıkanlara göre, Redmi K30i 5G Nisan ayının sonunda raflardaki yerini alacaktı ancak Mayıs ayındayız ve henüz telefon tanıtılmış değil. Redmi K30i serinin en uygun fiyatlı telefonu olacak olmasına rağmen 141 dolar gibi bir fiyattan da satışa çıkmayacak. Bu yeni cihazın K30 5G'ye göre çok farklı olması beklenmiyor. K30 5G 64 MP ana kameraya sahipken, Redmi K30i ise 48 MP ana kamera ile gelecek. Bu kamera farkı dışında çok farklı olması beklenmeyen cihazın fiyatı 254 dolar (1780 lira + vergiler) olacak.