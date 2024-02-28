Smartprix, Samsung Galaxy Z Fold6'nın render görsellerini paylaşarak cihazın muhtemel tasarımını gözler önüne serdi. Ayrıca beklenen özellikler de paylaşıldı.

Samsung, katlanabilir telefon deyince akla gelen ilk marka konumunda. Öyle ki şirket, 2023’te %66’lık pazar payı ile katlanabilir segmentinde lider olmayı başardı. Bunun en büyük nedeni de amiral gemisi Galaxy Z Fold ve Flip modelleriydi.

Tabii ki her sene olduğu gibi bu sene de bu modellerin yenilerini göreceğiz. Cihazların çıkışına aylar olsa da sık sık sızıntılarla karşılaşıyorduk. Bugün de kitap gibi katlanan model olan Z Fold’a ilişkin bilgiler geldi. Smartprix ve OnLeaks, paylaştığı render görseller ile Z Fold6’nın tasarımına göz atmamızı sağladı. Ayrıca cihazda yer alacak özelliklerden de bilgiler geldi.

Galaxy Z Fold6, büyük ihtimalle pek değişmeyerek böyle bir tasarımla gelecek:

İçeriğimizin tamamında görebileceğiniz render görsellere baktığımızda Samsung’un Fold6’da tasarım açısından çok büyük değişikliklere gitmeyeceğini ve telefonun önceki nesle benzer bir görünümle geleceğini görüyoruz. Ancak köşelerin daha keskin olabileceği de gözlerden kaçmıyor. Buna ek olarak kenarlar da tamamen düz.

Bunun yanı sıra cihazın boyutlarıyla ilgili de bazı bilgiler paylaşıldı. Smartprix’e göre Galaxy Z Fold6, katlanmadığında 153,5x132,5x6,1 mm boyutlara sahip olacak. Bu da Z Fold5’ten 1,4 mm daha kısa ve 2,6 mm daha geniş olacağı anlamına geliyor. Kalınlık ise 6,1 mm ile ikisinde de aynı.

Galaxy Z Fold6’da nasıl özellikler bekleniyor?

Smartprix, Z Fold6’nın tasarımı dışında muhtemel teknik özelliklerini de paylaştı. Buna göre cihaz, 7,6 inçlik bir katlanabilir panel ile gelecek. Ön kapak ekranı tarafında ise 6,2 inçlik 120 Hz yenileme hızı ve 2600 nit maksimum parlaklık sunacak bir ekran göreceğiz.

Arkada önceki nesilde olduğu gibi yine bir üçlü kamera kurulumu görülebiliyor. Gelen bilgiler, kameraların da aynı olacağı yönünde. Buna göre 50 MP, 12 MP, 10 MP arka kamerayı Fold Z6’da görmemiz muhtemel. Önde ise 10 MP selfie kamerası ve ekran içinde 4 MP kamera görebiliriz.

İşlemci tarafında telefonun Qualcomm’un yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Gen 3 ile gelmesini bekliyoruz. Bu çipi, geçen ay tanıtılan S24 serisinde görmüştük. 12 / 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar çıkan depolama seçeneklerini de muhtemelen Z Fold6’da göreceğiz.

Batarya konusunda da bir değişiklik yaşanmayabilir ve yine 25W destekli 4.400 mAh’lik bir batarya görebiliriz. Bunlar dışında Samsung’un geçen ay duyurduğu 7 yıl güncelleme desteği, Z Fold6’da da karşımıza çıkacak. Tabii ki yapay zekâ özelliklerini içeren Galaxy AI da bu telefonda göreceğiz. Son olarak cihazın Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 ile kutudan çıkmasının beklendiğini ekleyelim.

Galaxy Z Fold6 ne zaman tanıtılacak?

Samsung, Z Fold6’nın çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi paylaşmadı. Ancak her yıl olduğu gibi yaz aylarında düzenlenen bir Galaxy Unpacked etkinliğiyle duyurulması bekleniyor. Bu etkinlik büyük ihtimalle temmuz sonlarına doğru gerçekleşecek.