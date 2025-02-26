Galaxy Z Flip 7’ye ait tasarım görselleri sızdırıldı. Galaxy Z Flip 7'nin ekran boyutu büyürken, önceki modele kıyasla kalınlığının aynı kaldığı belirtildi.

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 7'ye ait olduğu iddia edilen CAD tabanlı görseller ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Galaxy Z Flip 7, ekran boyutunda bazı değişiklikler barındırsa da kalınlık açısından önceki modelle aynı olacak.

Samsung Galaxy Z Flip 7 tasarımı sızdırıldı. Ekran boyurundaki değişiklikler ve tasarım detayları ortaya çıktı. İşte Samsung Galaxy Z Flip 7 ile ilgili tüm ayrıntılar!

Samsung’un yeni katlanabilir telefonunun ekran boyutu büyüyor

Sanılanın aksine Galaxy Z Flip 7'nin boyutlarında küçük değişiklikler olacak. Sızdırılan bilgilere göre cihaz, 166.6 x 75.2 x 6.9 mm ölçülerinde olacak ve önceki modele kıyasla biraz daha geniş ve uzun bir yapıya sahip olacak. İç ekranın 6.8 inç, dış ekranın ise 3.6 inç büyüklüğünde olacağı söylenirken, cihazın kalınlığında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı açıklandı. Katlandığında yaklaşık 15 mm kalınlıkta olacak modelin, genel tasarım çizgilerini koruyacağı görülüyor.

Sızdırılan CAD tabanlı görseller, Galaxy Z Flip 7’nin tasarımının büyük ölçüde Flip 6 ile aynı olduğunu gösterdi. Samsung’un bu yıl da önceki modellerde olduğu gibi büyük bir tasarım değişikliğine gitmeyeceği belirtildi. Ancak, görsellerin henüz kesinleşmiş tasarımı yansıtmadığı ve nihai modelde bazı farklılıklar olabileceği ifade edildi.

Galaxy Z Flip 7'ye ek olarak, Samsung'un Galaxy Z Fold 7 modeli için daha büyük tasarım değişiklikleri planladığı iddia edildi. Sızdırılan bilgilere göre, Fold 7’nin ekran boyutlarının büyüyeceği ve katlandığında önceki modellere kıyasla daha ince bir yapıya sahip olacağı belirtildi.