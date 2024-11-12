Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı iddia edilen bütçe dostu katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip FE'nin işlemcisi ortaya çıktı.

Samsung'un katlanabilir telefon serisi Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold’un daha bütçe dostu versiyonlarını piyasaya sürmeye hazırlandığını sizlere daha önce aktarmıştık. Bugün ise bu bütçe dostu modellerden birinde Samsung'un eski bir Exynos işlemcisini kullanacağı ortaya çıktı.

Samsung'un üzerinde çalıştığı bu yeni modellerin "Fan Edition" serisinin bir parçası olarak tanıtılacağı düşünülüyor ancak telefonlarla ilgili ayrıntılar henüz netleşmiş değil. Yine de güvenilir kaynaklardan gelen bazı bilgiler, telefonlar hakkında merakla beklenen detayları aydınlatmaya başladı.

Galaxy Z Flip FE, Exynos 2400 ile gelecek

İddialara göre Galaxy Z Flip FE, Samsung’un Exynos 2400 işlemcisini kullanacak. Bu işlemci her ne kadar çok eski olmasa da Galaxy Z Flip FE’nin piyasaya sürüleceği dönemde bir yaşını tamamlamış olacak. Bu durum, Samsung’un bütçe dostu katlanabilir telefonlarda Galaxy S FE serisine kıyasla "her zaman en yeni işlemciyi kullanma" stratejisinden farklı bir yaklaşım benimseyeceğini gösteriyor.

Galaxy S24 FE modelinde kullanılan güncel Exynos işlemci, ana serideki telefonlara güç sağlarken Galaxy Z Flip FE, daha ekonomik bir alternatif olabilmesi adına bir yıl önce piyasaya çıkan bir işlemciyle gelecek.

Her ne kadar bu tercih bazı kullanıcılar için performans açısından soru işaretlerine yol açsa da bir yaşını tamamlayacak olmasına rağmen Exynos 2400 günümüzde bile hâlâ en iyi mobil işlemcilerden birisi.

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