Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde, en yeni katlanabilir akıllı telefonlarını, akıllı saatini ve amiral gemisi tabletini tanıttı. Karşınızda Samsung Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Watch6 serisi ve Galaxy Tab S9 serisi...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, en yeni ürünlerini tüketicilerin beğenisine sundu. İlk kez şirketin anavatanı Güney Kore'de gerçekleştirilen Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung'un en yeni katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5'in yanı sıra yeni akıllı saat serisi Galaxy Watch6 ve piyasaya sürülmüş en güçlü Android tablet olan Galaxy Tab S9 serisi tanıtıldı. Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılan tüm ürünlerin detaylarına dilerseniz buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.

Şüphesiz ki etkinliğin yıldızları Samsung'un yeni katlanabilir telefonları oldu. Özellikle Galaxy Z Flip5, büyüyen kapak ekranı ile kullanıcılara yepyeni bir deneyim vadediyor. Ayrıca Samsung, bugüne kadarki en 'sağlam' katlanabilir akıllı telefonları olan Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5'te suya ve toza karşı dayanıklılık da sunuyor. Gelin, yılın ikinci Galaxy Unpacked etkinliğinde neler tanıtıldı tek tek ele alalım…

Bugüne kadarki en kullanışlı katlanabilir telefon: Samsung Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Flip serisi, kompakt tasarımı ile tüketicilerin kullanmayı en sevdiği katlanabilir telefon formlarından birine sahipti. Galaxy Z Flip5, halihazırda sevilen bu tasarımı çok daha kullanışlı hale getiriyor. 3 kat büyüyen kapak ekranında, standart bir akıllı telefonda yapabildiğiniz neredeyse tüm işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Böylece özellikle müsait olmadığınız durumlarda telefonu kullanmak için cihazı tamamen açmanız gerekmiyor.

Bildiğiniz gibi Samsung, özellikle amiral gemisi modellerinde uzun yıllardır suya ve toza karşı koruma sunuyor. Artık Galaxy Z Flip5, suya karşı korumaya sahip. Böylece katlanabilir telefonların en büyük eksi özelliklerinden biri daha Samsung için ortadan kalkmış oldu. Kullanıcılar, Galaxy Z Flip5'i günlük hayatlarında çok daha güvenli bir şekilde kullanabilecekler.

Samsung Galaxy Z Flip5 hakkında tüm detaylar için aşağıdaki içeriğimize gözatabilirsiniz:

İş dünyasının favorisi olacak: Samsung Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Fold serisi, sunmuş olduğu çoklu işlem (multi-tasking) özellikleriyle özellikle Galaxy Note serisi hayranlarının beğenisini kazanmayı çoktan başarmıştı. Galaxy Z Fold5, tüm bu özelliklere yenilerini ekliyor ve daha iyi performans ile suya ve toza karşı performansı da ekleyerek Samsung'un bugüne kadarki en 'güçlü' katlanabilir telefonu olmayı başarıyor.

Uçtan uca uzanan kapak ekranında bir Samsung telefondan bekleyebileceğiniz tüm özellikleri sunan Galaxy Z Fold5, devasa ana ekranında ise Aynı anda 3 uygulamayı tam performans çalıştırarak adeta bilgisayar deneyimini akıllı telefonda sunmayı vadediyor. Tabii bu deneyimi S-Pen ve fiziksel klavye ile en üst seviyeye çıkarabileceğinizin de altını çizelim.

Samsung Galaxy Z Fold5 hakkında tüm detaylar için aşağıdaki içeriğimize gözatabilirsiniz:

Adeta kişisel sağlık asistanı: Samsung Galaxy Watch6 serisi

Galaxy Watch6 serisi, beklendiği gibi Güney Koreli teknoloji devinin bugüne kadarki en özellikli ve güçlü akıllı saatleri olarak karşımıza çıktı. İnce ve kalın bileğe sahip kişiler için iki ayrı ekran boyutuna sahip olan akıllı saat, tansiyon ölçme dahil pek çok sağlık özelliği sunuyor ve adeta kişisel sağlık asistanınız gibi çalışıyor.

Samsung Galaxy Watch6 serisi hakkında tüm detaylar için aşağıdaki içeriğimize gözatabilirsiniz:

Bugüne kadarki en güçlü Android tablet: Samsung Galaxy Tab S9 serisi

Samsung Galaxy Tab S9 serisi, 2K çözünürlük sunan devasa ekranı, orta-seviye dizüstü bilgisayarlarla yarışan performansı ile hem iş hem eğitim kullanımına uygun bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Klavye takıldığında dokunmatik ekranlı bir dizüstü bilgisayar, S-Pen ile kullanıldığında ise çizim tableti gibi hizmet verebilen Galaxy Tab S9 serisi, gerçekten güçlü bir tablet arayanların bir numaralı tercihi haline gelebilir.

Samsung Galaxy Tab S9 serisi hakkında tüm detaylar için aşağıdaki içeriğimize gözatabilirsiniz:

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