Samsung'un, Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacağı ürünlerden bir tanesi de Galaxy Watch 6 serisi akıllı saatler olacak. Peki bu akıllı saatler hangi özelliklere sahip olacaklar?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un heyecanla beklenen Galaxy Unpacked etkinliği için artık sayılı günler kaldı. Şirket, bu etkinlik kapsamında yepyeni katlanabilir ekranlı telefonlarını duyuracak. Ayrıca Galaxy Tab S9 serisi ile yeni akıllı saat Galaxy Watch 6 da bu etkinlikte karşımıza çıkacak.

Peki Samsung Galaxy Watch 6 tüketicilere neler sunacak? Bu içeriğimizde, Samsung'un yaklaşmakta olan akıllı saati ile ilgili olarak ortaya çıkan tüm bilgilere, saatin tasarımına ve fiyatına yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.

Karşınızda Samsung Galaxy Watch 6

Tasarım:

*Samsung Galaxy Watch 6, Galaxy Watch 6 Pro tasarımı.

Samsung Galaxy Watch 6, kendinden önceki Watch 5 ve Watch 4 serisine benzer bir tasarıma sahip olacak. Bu bağlamda; ekranın dairesel yapısı ile butonların yerleşimi, önceki modellerle neredeyse tamamen aynı olacak. Hatta arka kısımdaki sensörlerin yerleşimi bile değişmedi. Ancak tasarım açısından dikkate değer bir fark var. Samsung Galaxy Watch 6 serisinde, kordonun çıkmasını sağlayan bir buton bulunacak. Geçmişte, bu buton yerine küçük bir metal parça bulunuyordu. Ve evet, standart modeldeki tasarımsal benzerlik, Pro ve Classic isimli modellerde de olduğu gibi korunacak.

*Samsung Galaxy Watch 6 Classic tasarımı.

Samsung Galaxy Watch 6 ile Galaxy Watch 6 Pro, geçmişte olduğu gibi 40 ve 44 mm'lik versiyonlara sahip olacak. Classic versiyonda ise 43 ve 47 mm'lik boyutlar ile karşılaşacağız. Klasik saat tutkunları, bir nebze daha büyük tasarımlı saati tercih etmek durumunda olacaklar.

Ekran:

Samsung Galaxy Watch 6 serisinin tüm üyelerinde, AMOLED yapıda ekranlar bulunacak. Tüketiciler, Samsung Galaxy Watch 6 Classic'te 1.47 inç boyutunda bir ekran ile karşılaşacaklar. Standart modellerde ise 1.31 inç büyüklüğünde ekranlarla karşılaşacağız. Klasik modelde 470 x 470 piksel, standart modellerde ise 432 x 432 piksel çözünürlükle karşılaşacağız.

Dayanıklılık:

Samsung'un yeni akıllı saatleri, 5 ATM su basıncına kadar dayanıklı olan IP68 sertifikasına sahip olacak. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde akıllı saatlerini yüzerken de bileklerinde taşıyabilecekler.

Teknik özellikler:

Samsung'un yeni akıllı saatleri de geçmişte olduğu gibi Google'ın Wear OS altyapısını kullanacak. Exynos W930 işlemciden güç alacak akıllı saatler, 16 GB depolama alanı sunacaklar. 40 mm'lik versiyonlarda 300 mAh, 44 mm'lik versiyonlarda ise 425 mAh batarya kapasitesi ile karşılaşacak olan tüketiciler, Samsung Galaxy Watch 5 serisine kıyasla daha uzun süreli kullanım imkanı yakalayacaklar. Bu arada; Samsung Galaxy Watch 6 serisinde Wi-Fi ve LTE destekli modellerin bulunacağını belirtelim.

Yazılım cephesine baktığımızda ise Wear OS 4 tabanlı One UI 5.0 Watch arayüzü ile karşılaşacağız. Bu arayüz, tahmin edilebileceği üzere sayısız spor aktivitesinin takibini gerçekleştirebilecek. Ayrıca uyku takibi ile kandaki oksijen oranının ölçülmesi gibi sağlık odaklı özellikler de Galaxy Watch 6'da bulunacak. Ancak bu yıl önemli bir iyileştirme olacak. Samsung Galaxy Watch 6 serisi saatlerde, FDA onaylı yeni bir kalp atış hızı ölçüm sensörü ile donatıldı. Bu sensör, EKG ölçümlerinin daha iyi sonuç vermesini sağlayacak.

Samsung Galaxy Watch 6 fiyatları