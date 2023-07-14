Samsung, günler sonra gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Tab S9 serisini de tanıtacak. Peki yaklaşmakta olan 3 model hangi özelliklere sahip ve fiyatları nasıl olacak?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğine sayılı günler kaldı. 26 Temmuz'da gerçekleştirilecek bu etkinlikte markanın en yeni ürünleriyle tanışma imkanı yakalayacağız. Bu bağlamda; etkinlikler kapsamında tanıtılacak ürünlerden bir tanesi de Galaxy Tab S9 ailesi olacak. Üç model olarak karşımıza çıkması beklenen tabletler, tüketicileri yine etkilemeyi başaracak.

Peki Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ ve Galaxy Tab S9 Ultra olarak isimlendirilecek tabletler, hangi özelliklere sahip olacak? Bu içeriğimizde, yaklaşmakta olan tabletlerin bugüne kadar ortaya çıkan tüm özelliklerine ve fiyatlarına yakından bakacağız.

Karşınızda Samsung Galaxy Tab S9 Ultra!

Samsung'un bugüne kadar piyasaya sürdüğü en güçlü tablet olarak karşımıza çıkan Galaxy Tab S9 Ultra, 14.6 inç boyutunda devasa bir Dinamik AMOLED ekrana sahip olacak. Bu ekran, WQXGA+ çözünürlük ile kullanıcıya eşsiz bir deneyim sunacak. Tüketiciler, incecik çerçeveye yerleştirilen 12 MP çözünürlük sunan kamera ile isterlerse görüntülü görüşme, isterlerse de selfie çekimleri yapabilecekler. Ve evet, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, S Pen desteği ile gelecek ve bu akıllı kaleme özgü uygulamalar içerecek.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, şirketin özel olarak optimize ettiği 3.6 GHz'de çalışan Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alacak. Bu güç 16 GB'ye kadar RAM, 1 TB'ye kadar da depolama alanı ile eşleştirilecek. Yani kullanıcılar, piyasadaki uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlardan daha iyi bir performans sunan tabletle tanışacaklar. IP67 sertifikası ile suya dayanıklılık gösterecek tabletin 11.200 mAh kapasiteli bataryası ise 45W hızlı şarj desteği sunacak. Bu tablet için büyük ekranlı Galaxy S23 Ultra desek yanlış olmaz.

Az önce bu tabletin, Galaxy S23 Ultra'nın büyük ekranlı bir versiyonu olduğunu söyledik. Bunu tabletin arka kısmında da görüyoruz. Samsung, yeni tabletin kamera kurulumunda çerçeve kullanmadı. Bunun yerine sadece kamera çıkıntılarını tercih etti. Bu arada; Samsung Galaxy Tab S9 Ultra'nın 13 MP çözünürlük sunan ana arka kamerasına 8 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera eşlik edecek. Yapay zekâ, bu kamera kurulumunu destekleyecek.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra teknik özellikleri:

Ekran 14.6 inç, WQXGA+, 120 Hz, Dinamik AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 8-12-16 GB (LPDDR5X) Depolama 128-256-512-1024 GB (UFS 4.0) Ön Kamera 12 MP Arka Kamera 13 MP + 8 MP İşletim Sistemi Android 13 (One UI 5.1.1) Batarya 11.200 mAh (45W) Bağlantı Wi-Fi - 5G LTE Boyutlar 208,6 x 326,4 x 5,5 mm Ağırlık 737 gram

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra fiyatı (tahmini):

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 1.369 euro

Ve Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9+, aslında Ultra modelin küçültülmüş bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Bu modelde 12.4 inç büyüklüğünde nispeten küçük dinamik AMOLED ekran ile karşılaşıyoruz. Tabletin ön kamerası, abisinde olduğu gibi 12 MP çözünürlük sunacak. S Pen desteği, tahmin edilebileceği üzere Ultra ve standart modelde olduğu gibi Plus modelde de karşımıza çıkacak. Arka kısımda, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra'da da gördüğümüz 13 MP ana kamera ile 8 MP ultra geniş açılı kamera yer alacak.

Galaxy Tab S9 ailesinin ortanca modelinde de Snapdragon 8 Gen 2 işlemci bulunacak. Bu tablet 12 GB'ye kadar RAM, 512 GB'ye kadar depolama alanı sunulacak. Boyutun küçülmesi, batarya kapasitesinin düşmesine yol açıyor. Öyle ki Samsung Galaxy Tab S9+ modelinde 10.880 mAh kapasiteli 45W hızlı şarj destekli batarya yer alacak.

Samsung Galaxy Tab S9+ teknik özellikleri:

Ekran 12.4 inç, WQXGA+ (1.752 x 2.800 piksel), 120 Hz, Dinamik AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 8-12 GB (LPDDR5X) Depolama 128-256-512 GB (UFS 4.0) Ön Kamera 12 MP Arka Kamera 13 MP + 8 MP İşletim Sistemi Android 13 (One UI 5.1.1) Batarya 10.880 mAh (45W) Bağlantı Wi-Fi - 5G LTE Boyutlar 285,4 x 185,4 x 5,6 mm

Samsung Galaxy Tab S9+ fiyatı (tahmini):

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 1.149 euro

Gelelim en ucuz modele: Samsung Galaxy Tab S9!

Samsung'un en uygun fiyatlı 2023 model tableti Galaxy Tab S9 olarak karşımıza çıktı. Ancak ucuz olduğuna bakmayın. Bu tablet, günlük ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayacak. 11 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip olan tablet, aynı serinin diğer üyeleri gibi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alacak. Baz modelde 12 GB'ye kadar RAM, 256 GB'ye kadar da depolama alanı ile karşılaşacağız.

Samsung Galaxy Tab S9'daki selfie kamera, ailenin diğer üyeleri ile aynı olacak. Yani bu tablette de 12 MP selfie kamera görüyoruz. Ancak arka kısma baktığımızda, ultra geniş açılı kameradan vazgeçildiğine şahitlik ediyoruz. Bunun nedeni, tahmin edilebileceği üzere uygun fiyatı koruyabilmek. Samsung Galaxy S9'un ana arka kamerası ise 13 MP çözünürlük sunacak ve dahili olarak geniş açıyı destekleyecek. Bununla birlikte, tabletin 8.400 mAh kapasiteli bataryası da 45W hızlı şarj desteği sunacak.

Samsung Galaxy Tab S9 teknik özellikleri:

Ekran 11 inç, 2560 x 1600 piksel, 120 Hz, OLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 8-12 GB (LPDDR5X) Depolama 128-256 GB (UFS 3.1) Ön Kamera 12 MP Arka Kamera 13 MP İşletim Sistemi Android 13 (One UI 5.1.1) Batarya 8.400 mAh (45W) Bağlantı Wi-Fi - 5G LTE Boyutlar 254,8 x 165,8 x 5,9 mm Ağırlık 503 gram

Samsung Galaxy Tab S9 fiyatı (tahmini):

Versiyon Fiyatı 8 GB + 128 GB 930 euro 12 GB + 256 GB 1.049 euro

Samsung, yeni tabletleriyle birlikte aralarında klavyeli versiyonların da olduğu yepyeni kılıflar da satışa sunacak.

Samsung Galaxy Tab S9 ailesi ile birlikte duyurulan Galaxy Z Fold5 ve Galaxy Z Flip5 ile ilgili detaylı bilgi için: