Samsung, geçtiğimiz günlerde duyurduğu Galaxy Z Flip6'nın özel bir sürümünü duyurdu. Doraemon temalı bu özel seriden sadece 800 adet üretilecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde en yeni ürünlerini duyurdu. Bu ürünlerden bir tanesi de şirketin yeni katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Z Flip6'ydı. Ve Samsung, şimdi bu akıllı telefonla ilgili yeni bir adım attı.

Samsung, Galaxy Z Flip6'nın özel bir versiyonunu oluşturdu. Bu özel versiyon hem çizgi roman hem de çizgi film versiyonları olan Doraemon temalıydı. Teknik anlamda hiçbir değişiklik görmediğimiz özel versiyon Galaxy Z Flip6, Doraemon hayranlarını mest edecek gibi görünüyor.

Doraemon temalı Galaxy Z Flip6 böyle görünüyor

Samsung Galaxy Z Flip6'nın Doraemon versiyonu, özel bir kılıf ile gelecek. Ayrıca şirket, Doraemon için özel bir tema seti de oluşturdu. Bu tema seti, telefonun animasyonlarını ve hatta uygulama simgelerini bile değiştiriyor. Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre 1.370 dolar karşılığında satın alınabilecek özel seri telefondan, sadece 800 adet üretilecek.

Doraemon temalı Galaxy Z Flip6, satın alan tüketicilere özel bir kutu içerisinde gönderilecek. Bu özel kutu da telefonun kendisi gibi Doraemon temalı olacak. Kutuyu açan kullanıcı özel kılıfın yanı sıra yine Doraemon temalı bir telefon standı ile karşılaşacak.

Peki Samsung Galaxy Z Flip6, tüketicilere neler sunuyor?

Samsung'un yeni ürünleri için hazırladığımız detaylı inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz