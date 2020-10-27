Samsung Galaxy Z Fold 3 Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Özellikleri

Çıkış tarihi 2021 olarak tahmin edilen Galaxy Z Fold 3, tahmini fiyatı ve özellikleriyle yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Samsung'un katlanabilir telefon serisi Galaxy Z'nin üçüncü üyesi, fiyatını da yükseltecek önemli geliştirmeler ile karşımızda olacak.

Samsung'un hem akıllı telefon hem de tablet deneyimini bir arada sunduğu Galaxy Z serisi katlanabilir telefonlar, bugüne kadar 3 farklı modelle karşımıza çıktı. İlk model Galaxy Z Fold'un başarısızlığı, ardından gelen Galaxy Z Flip ve Z Fold 2 ile birlikte unutuldu. Seriye 2021 yılında eklenmesini beklediğimiz yeni Galaxy Z Fold 3 ise önemli geliştirmeler ile karşımızda olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un tıpkı Galaxy S veya Galaxy Note gibi kalıcı olacak katlanabilir telefon serisi Galaxy Z Fold'un geleceği yeni modelle tayin edilecek. Biz de Galaxy Z Fold 3'ün bilinen özelliklerini fiyatını ve diğer detayları derledik.

Samsung Galaxy Z Fold 3 hakkında tüm dedikodular ve bilinenler:

Tasarımı Galaxy Z Fold 2'ye benzeyecek, Edge ekran kullanılacak,

Menteşe bölümünde şerit şeklinde bir ekran bulunacak,

Ultra İnce Cam (UTG) teknolojisiyle piyasaya sürülebileceği söyleniyor,

teknolojisiyle piyasaya sürülebileceği söyleniyor, Tıpkı Note serisinde olduğu gibi S Pen dokunmatik kalem desteği bulunabilir,

Hem telefon hem de tablet ekranındaki ön kameralar ekran altına gizlenebilir,

Ana kamerada toplamda 4 farklı sensöre sahip olması bekleniyor,

Samsung Galaxy Z Fold 3 beklenen teknik özellikleri,

Muhtemel fiyatı ve TL karşılığı,

Galaxy Z Fold 3 için beklenen çıkış tarihi

Tasarımı Galaxy Z Fold 2'ye benzeyecek, Edge ekran kullanılacak:

LetsGoDigital’in yayınladığı patent görselinden de görüleceği üzere Galaxy Z Fold 3, neredeyse Galaxy Z Fold 2 ile birebir aynı görünüyor. Ancak çoğu teknoloji devinin seri ürünlerinde, bir eski sürümün üstünde iyileştirmeler yaparak ilerlemesine ve patentlerde aynı tasarımsal görünümü sunmalarına alışığız.

Bu stratejinin kısmen yeni cihazlarda nasıl iyileştirmeler ve yenilikler geleceğini göstermek amaçlı kullanıldığına inanıyoruz. Özellikle tasarımsal açıdan, beklentiyi serinin bir önceki telefonu Galaxy Z Fold 2 seviyesine indirip, Galaxy Z Fold 3 ile alışılmamış değişiklikler sunmayı düşünüyor olabilirler.

Menteşe bölümünde şerit şeklinde bir ekran bulunacak:

Patentlerde sunulan görseller ile satışa sunulan ürünler arasında dağlar kadar fark olabiliyor. Samsung’un katlanabilir telefon politikasının nasıl işlediğini, satışta olan katlanabilir telefonlarıyla az çok anlıyoruz. Galaxy Z Fold 3 ile birlikte “katlanabilir menteşede bulunacak LED ışık gelir mi?” konusu oldukça tartışmalı.

Bize kalırsa patentler, teknoloji firmalarının neler denediğini kullanıcılara sunduğu ön gösterimlerdir. Menteşede bulunacak LED ışığın bir deney olduğunu, başarılı olursa Galaxy Z Fold 3 ürünü ile birlikte çıkabileceğini düşünüyoruz. Ancak bunun garantisi olmadığını da belirtmek gerek.

Ultra İnce Cam (UTG) teknolojisiyle piyasaya sürülebileceği söyleniyor:

Serinin önceki telefonlarında da kullanılan Ultra İnce Cam (UTG) teknolojisi, katlanabilir telefonlarla tam anlamıyla hayatımıza girdi diyebiliriz. Galaxy Z Fold 2’de ana ekranda bulunan 7.6 inçlik ultra ince camlı kaplı ekran, açılarak Dinamik AMOLED 2X ekranıyla harikalar yaratıyor.

UTG teknolojisinin çok daha az mavi ışık yaydığı söyleniyor. Dolayısıyla gözlerde bozulmayı ve radyasyon etkisini de azaltıyor. Ayrıca çok daha ince bir cam olduğu için, telefonda katlanma ve açılma aşamalarında bir problem yaşanmamasını sağlıyor. Bu da katlanabilir telefonlar için oldukça önemli bir durum. Galaxy Z Fold 3 ile birlikte de bu teknolojinin kullanımının devam edeceğine kesin gözüyle bakıyoruz.

Tıpkı Note serisinde olduğu gibi S Pen dokunmatik kalem desteği bulunabilir:

Samsung’un Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold S ve Galaxy Z Fold Lite üzerinde çalıştığı söylemleri var. Samsung, gelişmiş teknolojilerine sunduğu S Pen desteğiyle tercih edilebilir bir markadır. Galaxy Note 20 ve diğer gelişmiş sürümlerine S Pen desteği sunan Samsung’un, Galaxy Z Fold 3’te de S Pen desteği sunması bekleniyor.

Ancak Galaxy Z Fold S piyasaya sürülürse, Galaxy Z Fold 3’ten daha pahalı olacağını şimdiden söyleyebilmek mümkün. Çünkü S Pen destekli ürünlerin daha maliyetli olduğunu biliyoruz.

Hem telefon hem de tablet ekranındaki ön kameralar ekran altına gizlenebilir:

Alınan duyumlara göre Samsung, Galaxy Z Fold serisiyle birlikte ekran altı kameralara geçiş yapacak. Galaxy Z Fold 3 sürümünün 2021'de çıkacağı beklentisiyle, çoğu kullanıcı ekran altı kamera teknolojisinin bu sürümde bulunacağını düşünüyor. Samsung'un, 2021 yılında gizli ön kamera teknolojisini insanların kullanımına sunacağını düşünen teknoloji takipçileri bulunurken, bir o kadar da ekran altı kamera teknolojisinin bu kadar kısa süre içerisinde kullanıma sunulmayacağını düşünen takipçiler var. Ne zaman kullanıma sunulacağını bilmediğimiz teknoloji için yapabileceğimiz tek yorum, günün birinde kesinlikle ekran altına gizlenmiş kameraları göreceğimiz olur. Çünkü insanlığa patenti sunulmuş teknolojilerin, çok daha gelişmiş şekilde piyasaya sürüldüğünü biliyoruz.

Ana kamerada toplamda 4 farklı sensöre sahip olması bekleniyor:

Şimdiye kadar düşündükçe düşündüren Galaxy Z Fold 3’ün 4 kameralı olması bekleniyor. 16 MP ve f/2.2 geniş açılı ön kamerası olacağı da kesin beklentiler arasında. Arka kamerasında ise 16MP f/1.8’lik bir geniş, 12MP f2.2’lik bir ultra geniş açı kamerası bekleniyor. Derinlik olarak ise 5MP f/2.4, lens olarak ise 3x optik yakınlaştırma ve 16MP f/2.4’lük bir kameranın bizi beklediği söyleniyor.

Yenilikleri oldukça heyecanlandıran Galaxy Z Fold 3 telefonunun, katlanabilir olması ve bu derecede iyi bir kameraya sahip olması da çok ilgi çekici. Telefon satın alan insanların mutlaka dikkat ettiği noktalardan biri olan kameranın, Galaxy Z Fold 3 gibi katlanabilir telefonunda bu şekilde dikkate alınması sevindirici.

Samsung Galaxy Z Fold 3 beklenen teknik özellikleri:

Ekran: 6.7 inçlik Ultra İnce Cam ve AMOLED 2X 1080x2636 çözünürlük 425 ppi piksel yoğunluğu

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 875 (7nm)

Qualcomm Snapdragon 875 (7nm) RAM: 12GB

12GB Depolama Alanı: 128GB, 256GB, 512GB

128GB, 256GB, 512GB Ön Kamera: 16 MP f/2.2

16 MP f/2.2 Arka Kamera: Geniş: 16MP f/1.8 Ultra Geniş: 12MP, f/2.2 Derinlik: 5MP, f/2.4 Telefoto Lens: 3x optik yakınlaştırma, 16MP f/2.4

Batarya: 5000mAh

Söylentilere göre Galaxy Z Fold 3, büyük olasılıkla Qualcomm Snapdragon 875 (7nm) işlemci ile piyasaya sürülecek. Cihazın 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolamaya sahip olması bekleniyor. Ekran çözünürlüğü muhtemelen 1080x2636 olacak ürünün, 6.7 inçlik Ultra İnce Cam ve AMOLED dokunmatik ekranla piyasaya sürüleceği de söylentiler arasında. Ayrıca ürünün 120 Hz gibi yüksek bir yenileme hızıyla piyasa sürülmesi de kesinleşti denilebilir. Pil kapasitesinin ise 5000 mAh olacağı söyleniyor.

Galaxy Z Fold 3 muhtemel fiyatı:

Samsung’un Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold Lite ve Galaxy Z Fold S telefonlarını aynı anda piyasaya sürmesi bekleniyor. Geçmişteki bazı raporlara göre, Samsung’un Galaxy Z Fold Lite’yi 1000 doların altında bir ücretle satışa sunacağı söyleniyor. Samsung bu konuda kesinlik getirmiş gibi duruyor. Türkiye satış fiyatlarının nasıl olacağı hakkında ise şu anlık kesin bir şey yok.

Ancak Samsung Galaxy Z Fold 2’nin 19.999tl bandında olduğunu düşünürsek, Samsung Galaxy Z Fold 3 telefonlarının da Fold 2 fiyat bandında olması ihtimaller içerisindedir.

Galaxy Z Fold 3 çıkış tarihi:

Fold 2’nin pabucunu dama atması beklenen Galaxy Z Fold 3 telefonlarının tahmini çıkış tarihi 2021 olarak belirlendi. Hatta Samsung, Galaxy Z Fold Lite hakkında “1000 dolar altında olacak” açıklamasını yaparken cihaza, “2021 sürümü” şeklinde hitap etti. Dolayısıyla Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold Lite, Galaxy Z Fold S telefonlarının, 2021’de çıkması bekleniyor.

Ülkemizde yüksek fiyat bandında olması beklenen Galaxy Z Fold 3 telefonlarının tahmin edilen özelliklerini gördük. Tabii ki bu tahmini özelliklerde değişiklik olabileceği gibi, Fold S ve Fold Lite sürümlerinde de ciddi değişiklerin söz konusu olacağını düşünüyoruz.