Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3, S21’i İkiye Katladı

Samsung’un henüz ön siparişte olan katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3, önceki katlanabilir serilere ön sipariş bakımından büyük fark attı. Bununla da kalmayıp Galaxy S21’e de şaşırtıcı bir fark atan katlanabilirler takımı, uzmanlardan gelen iddialara göre en az bir bu kadar daha satacak.

Son yıllarda adını gittikçe daha fazla duyduğumuz katlanabilir akıllı telefonlar, sonunda hedeflediği talep miktarlarına ulaştı. Bu tip telefonlar ilk çıktıklarında ilgi çekmişti çekmesine, ancak kendilerine tüketiciler tarafından şüpheyle yaklaşıldı. Bu şüphenin yerini merakın aldığı, Samsung'un elde ettiği Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 ön siparişlerinden belli oldu.

Samsung’un en son tanıttığı ve henüz satışta olmayan katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3, şirketin son amiral gemisi olan Galaxy S21’e ön siparişte fark attı. Geçen sene piyasaya sürülen Galaxy Fold2, Güney Kore’de sadece 80 bin ön sipariş almıştı. Galaxy Z Fold ve Z Flip serilerinin yeni modelleri ise aynı bölgede toplamda yaklaşık yarım milyon ön sipariş alarak şimdiden büyük bir satış başarısı sağlamış oldu.

Samsung’un Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 telefonları, yerlisi oldukları Güney Kore’de şimdiden seri içi rekorlar kırdı. Geçtiğimiz sene çıkan Z Fold modeli burada sadece 80 bin sipariş aldıktan sonra piyasaya sürülmüştü. Bu senenin 2 katlanabilir telefonu ise Güney Kore’de şu ana kadar 450 bin ön sipariş aldı. İddialara göre ön sipariş sayısı satışa çıkan birimlerle 800 bin’i bulabilir.

Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3’ün bu ön sipariş başarısı, Samsung’un yıllardır 'en iyi' olarak bilinen bazı serilerini de hatırı sayılır bir farkla geride bıraktı. İki katlanabilir telefon, Galaxy Note20 ailesinden 1,5 kat ve Galaxy S21 ailesinden 2 kat daha fazla ön sipariş aldı. Güney Kore’den güvenilir bir kaynak, Galaxy Z Fold 3 ön siparişlerinin yaklaşık %49’unun 20-39 yaş aralığında olduğunu bildirdi. Aynı yaş grubu, daha cep dostu olan Galaxy Z Flip3’in ön siparişlerinin de %57’sinden sorumlu oldu. Bu veriler, Samsung’un katlanabilir telefonlarda genç kitleye eskiye nazaran daha çok hitap ettiğini ortaya koydu.