Samsung Galaxy Z Fold 3'ün Ekranını Tamir Ettirme Maliyeti

Yeni nesil katlanabilir telefonlarını görme şansına eriştiğimiz Samsung, Galaxy Z Flip 3 ve Z Fold 3 ile önceki nesildeki birçok eksikliği kapatmıştı. Oldukça maliyetli olan cihazların şimdiyse ekran değişimi maliyetleri paylaşıldı. Fiyatlara baktığımızda Z Fold 3'ün ekranını yaptırmanın orta-üst seviye bir Android telefonla aynı paraya denk geldiğini görüyoruz.

Samsung, uzun süredir beklenen katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3’ü dünyaya göstermiş ve oldukça da iyi geri dönüşler almıştı. Cihazların geliştirilmiş panellerinden etkilenen birçok kullanıcı, söz konusu cihazlardan birini almak için parasını halihazırda kenara koymuş durumda.

Fakat bu cihazlar, katlanabilir telefonlar her ne kadar iyi yerlere gelmiş olsa da hala gelişme aşamasında olduğundan oldukça pahalı olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında Samsung’un paylaştığı bilgilere bakacak olursak, yüksek maliyetli bu cihazları aldığınızda eğer başlarına bir şey gelirse hüzün dolu günler sizleri bekliyor olabilir.

Z Fold 3’ün ekranı, iPhone SE’den daha pahalı:

Z Fold 3 ve Z Flip 3’ün ekran değişim maliyetleri dışarıdaki ve içerideki ekrana göre farklılık gösteriyor. Z Fold 3 ile başlayacak olursak, büyük ekranın başına bir şey geldiğinde ekran değişimi maliyetinin 479 dolar (yaklaşık 4070 TL) olduğunu görüyoruz. Bu fiyatla Z Fold 3’ün sadece ekranı; Samsung Galaxy A72, OnePlus Nord 2, Xiaomi Mi 10T Pro ve iPhone SE gibi cihazların toplam fiyatlarını geride bırakıyor (dolar üzerinde).

Kapaktaki ekrana baktığımızda ise değişim maliyetinin 149 dolar (yaklaşık 1270 TL) olduğunu görüyoruz.

Z Flip 3’e gelecek olursak iç kısımdaki katlanır ekran değişimi için 369 dolar (yaklaşık 3140 TL) isteneceği belirtiliyor. Telefonun kapağındaki kalan ekranın değişimi içinse Samsung, 99 doları (yaklaşık 840 TL) yeterli görmüş.

Samsung’un paylaştığı ekran değişim maliyetleri ve karşılaştırdığımız cihazların fiyatları ABD için geçerli. Bu bağlamda farklı ülkelerde farklı fiyatlandırmalar mutlaka karşımıza çıkacaktır. Tabii yine ucuz olmayacağını tahmin edebiliyoruz.