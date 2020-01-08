İşte Samsung Galaxy S20 ve Galaxy Fold 2'nin Kod Adları

Samsung, şubat ayında San Francisco'da düzenleyeceği Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtacağı cihazlarına ‘Hubble' ve 'Bloom' kod adlarını verdiğini onayladı. Bu isimler tahmin edebileceğiniz gibi, Galaxy S20 olarak adlandırılması beklenen Galaxy S11’e ve katlanabilir telefon Galaxy Fold 2’ye ait.

Geçtiğimiz sonbaharda, Galaxy S20'nin kamerasının 'Hubble' kod adına sahip olacağı söylentileri ortaya çıkmıştı. O zamandan beri, bunun aslında Galaxy S20 serisinin yani Galaxy 11’in kod adı olduğundan şüpheleniliyordu. Samsung, bu şüphemizde ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. Güney Koreli teknoloji devi, yeni nesil Galaxy S serisine ‘Hubble’, katlanabilir ekranlı modeli Galaxy Fold 2’ye ise ‘Bloom’ kod adını verdiğini onayladı.

Galaxy S20 için Hubble kod adı, öylesine seçilmiş bir isim değil. Galaxy S20'nin Samsung'un teleskobik kameralı ilk akıllı telefonu olması bekleniyor ve bu nedenle Hubble Uzay Teleskobu ile aynı ada sahip olması şaşırtıcı değil.

Galaxy S20 ve Galaxy Fold 2'nin kod adı belli oldu

Bu isimler, Samsung’un 11 Şubat’ta düzenleyeceği Unpacked 2020 etkinliği için Almanya’da başlattığı ön kayıt kampanyasında ortaya çıktı. Hemen aşağıdaki görebileceğiniz üzere, kampanyanın onay sayfasının URL'sinde hem 'Hubble' hem de 'Bloom' ifadesi yer alıyor. Güney Koreli şirket, ön kayıt sayfasında kullanıcılara, bir akıllı telefonda en önemli özelliğin ne olduğunu soruyor. Seçenekler arasında eğlence özellikleri, ileri teknoloji, verimlilik, kamera ve tasarım gibi unsurlar var.

İlginçtir ki, Samsung'un Galaxy S20 serisinde yer vermesi beklenen büyük bataryalara rağmen, uzun pil ömründen bahsedilmiyor. Belki de ekranın 120Hz yenileme hızı, pil ömrünü olumsuz etkileyeceğinden bu seçenek koyulmamış olabilir.

Samsung’un ABD’nin Francisco kentinde düzenleyeceği Unpacked 2020 etkinliğinde 'Hubble' ve 'Bloom' cihazları hakkında her şeyi öğreneceğiz. 11 Şubat’taki etkinliğe bir ay kadar uzaktayız. Bu da, o zamana kadar hem Galaxy S20 hem de Galaxy Fold 2 ile alakalı yeni söylentiler çıkabileceği anlamına geliyor. Takipte kalın.