Google, Pixel 6'larda Neden Samsung İşlemci Kullanacak?

Bu haftanın başlarında Google’ın yeni cihazları için bir yonga seti geliştirmesi amacıyla Samsung ile birlikte çalışmaya başladığı haberleri yayıldı. Yeni yonga setinin en kısa sürede tamamlanıp yeni Pixel serisi cihazlarda kullanılacağı bildirildi.

Google’ın Pixel serisi akıllı telefonları ile ilgili iddialar her geçen gün artıyor. Şimdi de bir sonraki cihaz olan Pixel 6 için firmanın Samsung ile bir anlaşma sağladığı bilgisi dolaşıyor. Eğer bilgi doğruysa Google’ın akıllı telefonlarında kullandığı işlemciler için iş birliği yaptığı dev firma Qualcomm ile yolları ayrıldı demek oluyor. Geleceği söylenen yeni Samsung işlemciyi görmek için hala zaman olsa da Google ve Samsung ortaklığından doğacak yeni ürünün nasıl özelliklere sahip olacağı merak ediliyor.

Google neden yeni bir işlemci istiyor?

Google’ın 2016'da piyasaya sürdüğü ilk Pixel cihazdan itibaren gelen tüm Pixel telefonları için Qualcomm'un Snapdragon amiral gemisi yonga setlerini kullandığı biliniyor. Bu yüzden, şirketin yeni bir çözüm aramasını sağlayan şeyin ne olduğu çok fazla merak ediliyor. Samsung tam olarak Qualcomm yonga setlerinin sağlayamadığı hangi özellikleri sağlayabiliyor?

Konunun uzmanlarınca değerlendirilen duruma göre ana nedenlerden biri olarak Google’ın son yıllarda görüntü işleme konusuna olan odağının artışı gösteriliyor. Pixel 2, Pixel 3 ve Pixel 4 cihazlarıyla gittikçe önemi artan bu durum hala dev şirketin en çok üstüne düştüğü meselelerden bir tanesi. Ayrıca cihazlarda yer alan canlı HDR+ ön izlemeleri, gece görüşü özelliği, çift pozlama kontrolleri, yeni Google Asistan, canlı altyazı işlevselliği ve kaydedici uygulaması gibi özellikler de Google'ın görüntüleme ve ses yeteneklerine verdiği önemi açık bir şekilde ifade ediyor.

Tahminlere göre Google’ın bu seçimi yapmasındaki bir neden Qualcomm’a karşı olan bağımlılığını azaltabilmek. Bunun yanında Qualcomm yonga setlerinin pahalılığının da Google’ın telefon fiyatlarını yükseltmesine sebep olacağı için bu kararda etkili olabileceği aktarılıyor. Yani Google fiyatlandırmayı koruyabilmek için daha az yetenekli bir işlemciyi tercih etme yoluna gidebilir. Konu için henüz bir netlik olmasa da ilerleyen günlerde Google’ın mutlaka bir açıklama yapması bekleniyor.