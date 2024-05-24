Samsung ile Hepsiburada arasında iş birliği yapıldı. Bu iş birliği kapsamında Galaxy AI destekli cihazlar için çeşitli kampanyalar oluşturulacak. İş birliği, gelecekte daha fazla ürün için geçerli olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından Hepsiburada arasında önemli bir iş birliği gerçekleştirildi. Bu iş birliği, en çok da tüketicilerin faydasına olacak gibi görünüyor.

Samsung ile Hepsiburada arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında özellikle de yapay zekâya odaklanılacak. Bu bağlamda; tüketicilerin Galaxy AI destekli cihazlara daha kolay ulaşabilmeleri için çeşitli kampanyalar düzenlenecek. Edinilen bilgilere göre ilk aşamada hayata geçirilecek kampanyalar, "Kapıda Eskiyi Ver Yeniyi Al" ve "Kapıda Ödeme" olacak.

İş birliği telefon ve tabletle başlayıp, TV ve beyaz eşyalarla devam edecek

Samsung Türkiye CEO'su Jeff Jo, konuyla ilgili açıklamasında bunun önemli bir iş birliği olduğunu söyledi. "Bu anlaşmayla derinleşen Hepsiburada - Samsung Türkiye iş birliğinin, her iki marka için verimli ve uzun soluklu bir eşgüdümün temelini oluşturacağına inanıyorum." diyen Jo, "Mobil ürünlerimiz özelinde başlattığımız bu stratejik işbirliğini ilerleyen dönemde TV ve beyaz eşya ürünlerimizle geliştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Hepsiburada CEO’su Nihan Onal Gökçetekin tarafından yapılan açıklamada ise "Hepsiburada ve Samsung arasındaki bu güçlü ortaklığın her iki marka için de büyük fırsatlar barındırdığına ve uzun vadeli başarılı bir iş birliğinin temellerini attığımıza inanıyorum.” ifadeleri kullanıldı.