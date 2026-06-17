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Sosyal Medyadan Uzaklaşıp Dijital Detoks Yapmak İsteyenlere: İşte Yeni Commodore Callback 8020!

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Zamanının efsane bilgisayar üreticisi Commodore, ilginç bir telefonla karşımızda.

Sosyal Medyadan Uzaklaşıp Dijital Detoks Yapmak İsteyenlere: İşte Yeni Commodore Callback 8020!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bir dönemin efsane bilgisayar üreticisi Commodore, sosyal medyadan ve akıllı telefonlardan uzaklaşmak isteyenler için yeni telefonunu duyurdu.

Şirketin duyurusunu yaptığı "Commodore Callback 8020" adını taşıyan kapaklı telefon, günümüzün en büyük problemlerinden biri olan durmaksızın ekran kaydırma (doomscrolling) ve dikkat dağınıklığının önüne geçmek için özel olarak tasarlandı. Tarayıcı erişimi bulunmayan, e-posta, iş uygulamaları ve yapay zekâ özelliklerinden tamamen arındırılmış bu cihaz, işiniz bittiğinde kapağını sertçe kapatıp dijital dünyadan uzaklaşmanızı sağlıyor.

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Sosyal Medyadan Uzaklaşıp Dijital Detoks Yapmak İsteyenlere: İşte Yeni Commodore Callback 8020!
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Sadece ihtiyacınız olan teknolojiler var

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Commodore International, Callback 8020’yi tamamen işlevsiz bir telefon olarak değil, akıllı telefonlar ile eski nesil telefonların tam ortasında bir yerde konumlandırıyor. Cihaz, sürekli güncellenen Linux tabanlı Sailfish OS işletim sistemiyle çalışıyor ve kara listedeki sosyal medya platformları hariç harita, müzik, taksi çağırma, oyun, podcast ve sesli notlar gibi Android uygulamalarının %99'unu sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor. Şirketin Commostore adını verdiği uygulama mağazasında sosyal medya uygulamaları tamamen yasaklı durumda ve kullanıcıların bu uygulamaları dışarıdan telefona yüklemesini engelleyen patent başvurusu yapılmış özel bir teknoloji kullanılıyor.

Donanım tarafına baktığımızda ise cihazda MediaTek Helio G81 işlemci, 32 GB depolama alanı, 48MP çözünürlüğünde bir kamera, kulaklık girişi ve değiştirilebilir batarya yer alıyor. Telefonun dış kapağında bulunan ve isteğe göre açılıp kapatılabilen LED ışıklar sayesinde, telefon kapalıyken bile arama ve mesaj bildirimlerini takip etmek mümkün. Dokunmatik ekran özellikleri ise yalnızca dokunmatik kontrol gerektiren bir uygulama açıldığında aktif hâle geliyor. Diğer durumlarda cihaz nostaljik yön tuşları ve T9 klavye düzeniyle yönetiliyor.

Eleştiriler de yok değil

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Teknoloji dünyası Callback 8020’yi ilgiyle karşılasa da uzmanların ciddi çekinceleri var. Örneğin CNET editörleri, modern kullanıcıların T9 klavye düzeniyle mesaj yazmaktan ve dokunmatik olmayan arayüzde yön tuşlarıyla gezinmekten çabuk sıkılabileceğini belirtiyor. Ayrıca cihazın 500 dolarlık başlangıç fiyatı, aynı fiyat segmentindeki rakiplerine kıyasla oldukça yüksek bulunuyor.

Peki siz Commodore'un bu iddialı yeni telefonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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