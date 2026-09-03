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Samsung Kullanıcıları, Birden Bire Hesaplarına Erişememeye Başladı: İşte Çileden Çıkartan O Sorun

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Çok sayıda Samsung kullanıcısı, birden bire Samsung hesaplarına erişememeye başladı.

Samsung Kullanıcıları, Birden Bire Hesaplarına Erişememeye Başladı: İşte Çileden Çıkartan O Sorun
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünya çapında milyonlarca Samsung kullanıcısı var. Bu yüzden de yaşanan herhangi bir problem çok sayıda insanın günlük hayatını etkileyebiliyor. Öyle ki gelen haberler, Samsung ekosisteminin kalbinde yer alan Samsung hesaplarının endişe verici bir sorunla karşı karşıya kaldığını gösterdi.

Çok sayıda kullanıcı, hesaplarının hiçbir belirgin sebep yokken aniden erişme engellendiğini bildirmeye başladı. Oturum açmaya çalışan kullanıcılar ekranda "Giriş yapılamıyor. Hesap güvenlik nedeniyle devre dışı bırakıldı.” bildirimiyle karşılaştı.

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Samsung Kullanıcıları, Birden Bire Hesaplarına Erişememeye Başladı: İşte Çileden Çıkartan O Sorun
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Çok sayıda Galaxy modelinde bu problemle karşılaşıldı

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Durumu fark eden kullanıcılar Reddit ve Samsung Topluluk forumlarına akın ederek şikâyetlerini dile getirdi. Şifre sıfırlama adımlarını denemelerine rağmen hesaplarını yeniden aktif hale getiremediklerini belirten kullanıcılar, sorunun çözümsüzlüğünden dolayı ciddi tepki gösterdi.

Yaşanan bu erişim engeli tek bir modelle veya sınırlı bir seriyle kısıtlı değil. Gelen bildirimlere göre kriz, en yeni amiral gemisi olan Galaxy S26 serisinden daha eski bir model olan Galaxy S23 serisine kadar oldukça geniş bir cihaz yelpazesini etkisi altına almış durumda. Bu durum sorunun donanımsal veya model bazlı bir yazılım hatasından ziyade doğrudan Samsung sunucularındaki bir kimlik doğrulama veya güvenlik algoritması aksaklığından kaynaklandığını gösteriyor.

Tepkilerin ardından bazı kullanıcılar Samsung Destek ekibiyle iletişime geçti. Şirket temsilcileri bunun farkında olunan genel bir sorun olduğunu ve bir düzeltme üzerinde çalışıldığını onayladı.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da topluluk forumlarında sorunun kaynağına dair güçlü spekülasyonlar bulunuyor. Etkilenen bazı kullanıcıların ortak noktası incelendiğinde, bu kişilerin Samsung Hesaplarına bağlı e-posta adreslerinde "+" sembolü yer aldığı görüldü. Bunun etkili olabileceği iddia edildi. Ancak herhangi bir resmî bilgi olmadığı için şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

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