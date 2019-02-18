Samsung, One UI tasarım dilini uygulamaya getiren internet tarayıcısı için yeni bir beta yayınladı.

Yeni betanın sürüm kodu olan 9.2.00.47, Galaxy Apps Store ve Play Store'dan indirilebilir. Uygulamanın içerisinde menü, One UI tasarımı ile birlikte beklendiği gibi tek elle kullanımda daha iyi bir deneyim yaşatmak için ekranın altına kaydırıldı.

Samsung, ayrıca artık bir gece modu olduğunu da belirtiyor ancak uygulamanın içinde hâlâ "Karanlık Mod" olarak adlandırılıyor. Uygulamanın simgesi de Galaxy telefonlarında Android Pie'da gördüğümüz simgelerle eşleşecek şekilde yeni bir güncelleme aldı.

Tüm bunların yanı sıra Smart Anti-Tracking isimli bir özellik de güncelleme içerisinde kendine yer buldu. Normalde 'siteler arası takip' isimli bir özellik sayesinde Google'da yaptığınız aramalarla ilgili reklamlar, Facebook ya da Instagram gibi sitelerde karşınıza çıkabiliyordu. Yeni özellik sayesinde sitelerin sizin aramalarınızı takip etmesi de fazlasıyla zorlaşacak.

Yeni Samsung Internet beta sürümünü Play Store veya Galaxy Apps mağazasından indirebilirsiniz. Ayrıca uygulamanın APK'sını da buradan indirebilirsiniz.