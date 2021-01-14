Samsung Display, Çin'in yerel sosyal medya platformu Weibo'da paylaştığı video ile hepimizi ters köşe yapabileceklerinin ipucunu verdi. Videoya göre Samsung'un ekrana gömülü kameraya sahip ilk ürünü bir akıllı telefon değil dizüstü bilgisayar olabilir.

Ana ekran tuşlarına ve geniş ahize tasarımlarına veda edilmesinden bu yana akıllı telefon üreticilerinin tasarım konusundaki en büyük yarışı, daha yüksek bir ekran/gövde oranı sunabilmek oldu. Şu ana kadar ekran/gövde oranını maksimize etme konusunda sunulmuş en uygun çözüm pop-up kamera tasarımı olsa da mekanik bir parçanın akıllı telefonu daha “hassas” hale getirmesi, delikli ekran tasarımının günümüz akıllı telefon trendi olmasını sağlamış durumda.

Şu an için delikli ekran tasarımı bir numaralı trend konumunda olsa da gelecekte ekrana gömülü ön kamera tasarımının delikli ekranın yerini alması bekleniyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung da ekrana gömülü ön kamera teknolojisi üzerinde çalışan şirketler arasında bulunuyor ancak görünen o ki Samsung, söz konusu teknolojiyi bir amiral gemisi akıllı telefonunda piyasaya sürmeden önce farklı bir üründe test etmeyi planlıyor.

Samsung, ekrana gömülü kamerayı akıllı telefondan önce dizüstü bilgisayarda kullanabilir

Samsung Display’in Weibo sayfasında paylaşılan bir videoya göre şirket, akıllı telefonlarından önce dizüstü bilgisayarlarında yüzde 93 ekran/gövde oranına ulaşmayı planlıyor ve ekran çerçevelerini ortadan kaldırmak için dizüstü bilgisayarın web kamerasını OLED ekranın altına yerleştirmeyi planlıyor.

Daha önce paylaşılan ekrana gömülü ön kamera prototipleri ve dünyanın ekrana gömülü ön kameraya sahip ilk telefonu olan ZTE Axon 20 5G, bizlere ekrana gömülü kamera teknolojisinin hala geliştirilmesi gerektiğini göstermişti. Bu nedenle Samsung, söz konusu teknolojiyi popüler bir akıllı telefonda sunup deyim yerindeyse kumar oynamak yerine farklı bir üründe “test” amaçlı kullanmayı tercih edebilir.

Bir ön kameranın test edilmesi için dizüstü bilgisayarın tercih edilmesi alışık olduğumuz bir tercih olmasa da ticari nedeni anlaşılabilir. Kamera kalitesi, bir dizüstü bilgisayarın pazarlama detaylarından biri değildir. Dolayısı ile yüzde 93 ekran/gövde oranı sunan OLED ekranlı bir dizüstü bilgisayar, web kamerası beklentinin altında bir kalite sunsa da tüketiciler tarafından kabul edilebilir. Samsung ise “Blade Bezel” adlı bu dizüstü bilgisayarın sahiplerinden geri dönüşler toplayarak ekrana gömülü kamera teknolojisini akıllı telefonlarda kullanılabilir hale getirebilir.

Samsung Display’in ekrana gömülü kameraya sahip dizüstü bilgisayar için paylaştığı video