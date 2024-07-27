Samsung, 20 yıl ömrü olan, 9 dakikada tamamen şarj edilebilen ve 1000 kilometre menzilli bataryasını tanıttı.

Elektrikli otomobillerle ilgili çekincelerin başında uzun şarj süreleri ve kısa menziller geliyor. Çoğu araç 400-500 kilometre gibi menzillere sahip. Üstelik bu araçların şarj edilmesi de oldukça uzun zaman alabiliyor. Bu noktada Samsung'un geliştirdiği yeni batarya bir umut ışığı olabilir.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleştirilen SNE Battery Day 2024 Expo'da yeni batarya teknolojileri tanıtıldı. Bu teknolojiler arasında Samsung'un geliştirdiği katı-hâl batarya serisinin de ilk ürünleri karşımıza çıktı. Samsung SDI Başkan Yardımcısı tarafından yapılan açıklamaya göre firma, daha küçük, hafif ve güvenli oldukları için bu tür bataryalara yöneldi.

Tek şarjda 1000 kilometreyi devirecek.

Samsung'dan gelen açıklamalara göre firmanın geliştirdiği bu bataryalar pek de ucuz değil ve "süper premium" olarak nitelendirilen lüks elektrikli otomobillerde kullanılacaklar. Bu bataryaların menzili 1000 kilometreyi aşabilecek.

Yeni batarya sadece menzili ile de dikkat çekmiyor. Bataryanın tamamen dolması için sadece 9 dakika şarja takılması yeterli olacak ki bu da bekleme sürelerini neredeyse geleneksel motorlu araçlardaki benzin dolum sürelerine yaklaştırıyor. ÜStelik bu bataryanın ömrü de Samsung'un açıklamalarına göre tam 20 yıl.

Daha önce Toyota ve Honda da 2027 yılında elektrikli araçlar için katı-hâl batarya üretimi yapacaklarını açıklamıştı. Bu teknolojinin şu anda çok popüler olmamasının nedeni olarak ise maliyetler gösteriliyor.