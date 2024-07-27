Bir süredir geliştirildiği bilinen Samsung Galaxy A06'nın tasarımı ortaya çıktı. Aşırı uygun fiyatlı telefon, günlük kullanımda iş görecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir yeni bir telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor gibi görünüyor. "Galaxy A06" olarak isimlendirilecek bu akıllı telefon, son dönemlerde çeşitli sertifikasyon sistemlerinde ortaya çıktı.

Şimdiyse yaklaşmakta olan Samsung Galaxy A06 ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Sektörün güvenilir sızıntı kaynaklarından Onleaks, telefonun tasarımını paylaştı. Böylelikle Galaxy A05'in halefi olarak karşımıza çıkacak telefon, genel hatlarıyla gün yüzüne çıkmış oldu.

Samsung Galaxy A06 böyle görünecek

Paylaşılan görüntüye göre Samsung Galaxy A06, çentikli bir ekran tasarımına sahip olacak. Arka kısımda dikey olarak konumlandırılmış ikili kamera kurulumunu göreceğiz. Telefonun sağ tarafı ise Samsung'un son dönemlerde kullanmaya başladığı "Key Island" isimli çıkntıyı göreceğiz. Telefonun boyutları ise 167,3 x 77,9 x 8,0 mm olacak.

Çok yakında lansman yapması beklenen Galaxy A06, HD+ çözünürlük sunan 6.7 inç boyutlu bir ekrana sahip olacak. MediaTek Helio G85 işlemciyle çalışacak telefon, 6 GB RAM ile desteklenecek. Telefonun bataryası ise 5.000 mAh kapasiteli olacak. Henüz kesinleşmiş bir şey olmasa da bu akıllı telefonun aşırı uygun fiyatlı olacağını rahatlıkla dile getirebiliriz.