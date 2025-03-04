Samsung, MWC 2025'te katlanabilir ekrana sahip "Flex Gaming" isimli bir el konsolu konsepti sergiledi.

Dün başlayan Mobile World Congress (MWC) 2025, birçok ilginç teknoloji konseptine ev sahipliği yapıyordu. Samsung da bu tarz bir ürün gösteren şirketlerden biriydi. Güney Koreli teknoloji devi, taşınabilir oyun konsolu sektörünün geleceği olabilecek bir cihaz da sergiledi.

Samsung’un gösterdiği bu cihaz bir taşınabilir oyun cihazı ya da bilinen daha yaygın adıyla bir el konsolu. İsmi ise Flex Gaming. Onu diğerlerinden ayıran şey, ekranının tıpkı bir telefon gibi katlanabilmesi.

Ortadan katlanabilir ekranlı el konsolları mı geliyor?

Görsellerden konseptin nasıl bir tasarıma sahip olduğunu görebilirsiniz. Direkt olarak orta kısmından katlanarak çok daha küçük bir hâl alan cihaz olarak tasarlanmış. Şirketin açıklamalarına göre cihazda 7,2 inçlik bir ekran var.

Katlandığında joysticklere ne oluyor diyor olabilirsiniz. Samsung, bunu da düşünmüş. Her iki tarafta da delikler var. Katlandığında joystickler zıt taraftaki deliğe giriyor ve bu sorunu ortadan kaldırıyor. Ancak cihazda d-pad ve tetik tuşu gibi kısımların olmadığını belirtmek gerek. Eğer gerçekten böyle bir cihaz yapan olursa onlar için de bir çözüm bulmalı.

Maalesef detayları bu kadar. Hatta cihazın çalışıp çalışmadığı konusunda bile bir bilgi yok ancak görselden pek çalışan bir şeye benzemiyor. Zaten bir konsept olduğu için üretime girecek bir cihaz da değil. Samsung’un bu tarz bir planı olup olmadığını da bilmiyoruz. Yine de gelecekte el konsollarının nasıl şekillenebileceği konusunda bize bir fikir veriyor olabilir.

Katlanabilir bir el konsolu, boyutu çok küçültmesinden dolayı kullanışlı olabilir. Günümüzde bu tarz cihazlar gerçekten büyük olabiliyor ve taşıma zorluğu çıkarabiliyor. Katlanabilir ekran, bunun için bir çözüm olabilir. Ancak markaların cihazın özelliklerinden ve tuşlarından kısmadan bunu nasıl yapacağı şüpheli. O yüzden henüz böyle cihazları yaygın olarak görmemiz pek mümkün değil diyebiliriz.