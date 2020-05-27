Samsung Galaxy Fold 2, Ağustos Ayında Tanıtılabilir

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2'nin, ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Selefine göre bir miktar daha ucuz olacak telefon, yeni cam teknolojisiyle daha dayanıklı olarak tasarlandı. Cihazın su geçirmezlik sertifikasıyla birlikte satışa çıkacağı düşünülüyor.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber katlanabilir telefonlar hayatımıza girdi. Bu sektördeki öncü isimlerden biri olan Samsung, yeni katlanabilir cihazını tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy Fold 2 adıyla çıkacak yeni katlanabilir telefon, Samsung'un seri üretime başladığı da göz önüne alınırsa ağustos ayında karşımıza çıkabilir.

Bu telefonun iyileştirilmiş donanım özellikleriyle birlikte daha düşük bir fiyat etiketine sahip olacağı biliniyor ancak yine de beklentilerinizi çok yüksek tutmamanızı öneririz. Galaxy Fold 2, Galaxy Z Flip'te olduğu gibi Ultra Thin Glass (Ultra İnce Cam) teknolojisini kullanacak. Bu teknoloji, şu ana kadar sadece Galaxy Z Flip'te yer almıştı. Galaxy Fold 2, bu camla beraber selefi Galaxy Fold'dan çok daha dayanıklı bir hâle gelecek.

Galaxy Fold 2'nin 1.880 dolardan satışa çıkması bekleniyor:

Galaxy Fold 2'nin çıkış tarihi henüz kesin olarak bilinmiyor ancak cihazın Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Plus'la aynı anda tanıtılması bekleniyor. Galaxy Fold 2, söylenenlere göre selefinden yaklaşık 100 dolar daha ucuz olacak. Bu da demek oluyor ki Galaxy Fold 1.980 dolardan satılırken Galaxy Fold 2, 1.880 dolardan satışa çıkacak.

Samsung'un Galaxy Fold 2'nin üretiminde rekor rakamlara ulaşacağı düşünülüyor. Özellikle de Galaxy Fold'un üretim miktarından çok olacağı, hatta ikiye bile katlayabileceği de belirtilenler arasında bulunuyor. Ayrıca Samsung'un, Galaxy Fold 2'nin lansmanını gerçekleştirdikten sonra cihazın ön satışında bazı hediyeleri kullanıcılara sunması bekleniyor, cihazın yüksek fiyatı göz önüne alındığında bu hediyelerin gayet yerinde olduğunu söyleyebiliriz.

Cihaz, su geçirmezlik sertifikasıyla piyasaya sürülecek:

Geçtiğimiz gün cihazın patent görselleri ortaya çıkmıştı. Periskop zoom kameraya sahip olan cihaz, su geçirmezlik sertifikasıyla birlikte gelecek. Güçlü özellikleri bulunan cihaz, hem selefi Galaxy Fold'dan hem de Galaxy Z Flip'ten izler barındırıyor.

Katlanabilir telefon endüstrisine büyük bir hızla giriş yapacak olan Galaxy Fold 2 hakkında bildiklerimiz şimdilik bunlarla sınırlı. Cihazla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktığında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.