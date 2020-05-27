Samsung, Yeni Banka Kartı 'Samsung Money’yi Duyurdu

Samsung, yeni banka kartı Samsung Money'yi resmen duyurdu. Samsung Pay ile entegre çalışacak olan bu kartla uygulama üzerinden bakiye sorgulama ve ödemelerinizi düzenleme gibi işlemleri kolayca yapabileceksiniz.

Samsung, mobil ödeme uygulaması Samsung Pay üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Şirket, uygulamayla birlikte çalışacak bir banka kartını duyurdu. Samsung Money by SoFi olarak adlandırılan bu programın detaylarını gelin yakından inceleyelim.

SoFi ile ortaklaşa çalışan Samsung, bugün program hakkında yeni ayrıntılar paylaştı. Telefonlarınızdaki Samsung Pay uygulamasıyla birlikte çalışacak yeni bir banka kartı çıkarttığını duyuran Samsung, banka kartının adını Samsung Money olarak açıkladı.

Samsung Money, mobil ödeme yöntemlerini bir sonraki adıma taşıyacak:

Samsung Money’nin ilk olarak ABD’de kullanıcılarla buluşacağını söyleyelim. Samsung’un yaptığı açıklamalara göre Samsung Money sahipleri, herhangi bir hesap/kart kullanım ücreti ödemesi yapmayacak. Kartın, ülkenin diğer bankalarının verdiği faiz oranlarından daha düşük bir faiz oranı sunacağıysa açıklamalarda yer alıyor.

Dikkat çekilmesi gereken en önemli noktalardan biriyse Samsung Money’nin, Samsung Pay uygulamasıyla uyumlu bir şekilde çalışması. Samsung Money programına dâhil olan kullanıcılar, banka kartı ellerine ulaşana kadar ödemelerini telefondaki Samsung Pay üzerinden gerçekleştirebilecekler. Telefonları Samsung Pay tarafından onaylandıktan sonra kullanıcılar, program üzerinden hesaplarındaki bakiyeyi kontrol edebilecek, son yapılan ödemeleri inceleyebilecek hatta kartlarını dondurabilecekler.

Anlattıklarımızın günümüz teknolojileri için yeni özellikler olmadığını düşünenler içinse Samsung, yeni puan bir sistemiyle karşımıza çıkıyor. Samsung Reward adındaki bu sistem, Samsung Money kartıyla yapılan alışverişlerde ekstra puan kazandırıyor. Hesabınızda biriktirdiğiniz bu puanlar, ileride almayı düşündüğünüz Samsung ürünlerde size indirim sağlayacak.

Mobil ödeme platformlarını, fiziksel kart olarak gerçek hayata taşıyan tek şirket Samsung değil. Apple da bu konu hakkında ilk adımlarını atarak Apple Card’ını duyurmuştu. Venmo, Uber gibi şirketlerin de bu tarz ödeme programlarının olduğu ekleyerek Google’ın konu hakkında çalışmalarını sürdürdüğünü belirtelim.