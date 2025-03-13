Samsung'un yaz aylarında düzenleyeceği etkinlikte kemik iletimi sistemine sahip kulaklıklar tanıtacağı öne sürüldü. Peki bu ne demek?

Samsung, akıllı telefonlarıyla öne çıksa da birçok farklı türden ürünle de karşımıza çıkan bir firmaydı. Şimdi gelen bir iddia ise şirketin kulaklık konusunda önemli yenilikler planladığını ortaya koydu.

İddiaya göre Samsung, yaz aylarında tanıtacağı Galaxy Z Fold ve Flip 7 serisinin yanında bir de kulaklık tanıtacak. Bu kulaklık, kemik iletimi teknolojisiyle gelecek.

Nedir bu kemik iletimi?

Kemik iletimi, hâlihazırda birçok firma tarafından kulaklıklarda kullanılıyor. Basitçe anlataca olursak bu sisteme sahip cihazlar, sesi direkt olarak kafatasınızdaki kemikler aracılığıyla iletiyor ve kulak zarından iletme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Şu anda Philips, Bose gibi birçok şirketin bu tarz kulaklıkları mevcut.

Bu işitme yönteminin; çevre seslerini daha iyi duyma, dışarıya daha az ses verme, kulak sorunlarını azaltma gibi avantajları var. Ancak normal kulaklıklar kadar iyi ses sunamama dezavantajı olabildiğini de söylemek gerek.

Samsung sızıntısı, güvenilir bir kaynak olan Ice Universe’ten geldi. Şirketin, temmuz ayındaki etkinlikte, kemik iletimi teknolojisine sahip kod adı “Able” olan kulaklık tanıtacağını ifade etti. Maalesef cihaz hakkında paylaşılan bilgiler bu kadar. Daha fazla detay geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.