Samsung, Exynos işlemcilerin üretimi konusunda bir iç karışıklık yaşıyor. Konuya aşina kaynaklara göre şirket, işlemci üretiminden sorumlu olan birimi değiştirmek istiyor ancak şirketteki bazı yöneticiler buna karşı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir iç karışıklık yaşıyor gibi görünüyor. Exynos işlemciler üzerinden çıkan bu kavgada işlemcilerin üretiminden kimin sorumlu olacağı meselesi, Samsung'da tartışmalara yol açmış durumda.

Konuya aşina kaynaklara dayandırılan bir rapora Samsung'daki bazı yöneticiler, Exynos işlemcilerin tasarımlarının Samsung'un LSI biriminden alınmasını ve Samsung MX'e devredilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Samsung MX'in şirketin tüm akıllı telefon biriminden sorumlu olduğunu belirtelim.

Peki neden böyle bir şey planlanıyor?

Samsung'un işlemci tarafında yaşadığı anlaşmazlığın sebebi tam olarak belli değil. Ancak kaynaklar, LSI birimindeki performans düşüklüğünden kaynaklı olarak böyle bir karar almak istiyorlar gibi görünüyor. Çünkü LSI birimi hem Galaxy S23 hem de Galaxy S25 serilerinde Exynos işlemcileri yetiştiremedi. Bu da Samsung'un maliyetlerinin yükselmesine neden oldu.

Eğer bu karar uygulamaya konulursa Samsung'un işlemci tasarımcıları, Samsung MX bölümü ile paralel olarak çalışacak. Böylelikle akıllı telefon sektörüne daha hakim isimlerden fikirler alınabilecek. Ancak burada da başka bir zorluk var. Samsung'un işlemcilerini üreten Samsung Foundry biriminde de işler pek yolunda gitmiyor. Bakalım Samsung, tüm bu sorunların üstesinden nasıl gelecek.