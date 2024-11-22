Samsung ve LG, yapay zekâ destekli bir akıllı telefon geliştirmek için iş birliği yaptı. Yeni telefon, Galaxy ixi-O olarak tanıtılacak.

Samsung ve LG, akıllı telefon pazarına yönelik özel bir telefon üzerinde iş birliği yaptığı ortaya çıktı. İki Güney Koreli şirket, yapay zekâ tabanlı özelliklerle donatılmış bir cihaz geliştirmek üzere bir araya geldi.

LG’nin telekomünikasyon kolu LG Uplus, Samsung ile birlikte yapay zekâ tabanlı bir sesli asistan olan ixi-O'yu içeren yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Üzerine çalıştıkları bu telefon yalnızca Kore’de kullanılabilecek ve dünya çapında satışa sunulmayacak.

Samsung ve LG'den yapay zekâ odaklı iş birliği

LG'nin ixi-O asistanı ile Samsung’un Galaxy AI hizmetlerini birleştirerek, kullanıcılara gerçek bir yapay zekâ deneyimi sunmayı hedefliyor. İlk etapta yalnızca LG Uplus kullanıcılarına sunulacak olan telefon, daha sonra diğer mobil operatörler tarafından da kullanılabilir olacak.

Yeni telefonun Galaxy ixi-O olarak adlandırılması ve Samsung’un Galaxy S25 serisiyle birlikte tanıtılması bekleniyor. 2025’in ilk çeyreğinde ise satışa sunulması planlanıyor. Telefonun tanıtımının ardından LG, yapay zekâ odaklı yeni iş stratejilerini duyurmak için Mart ayında Barcelona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde detaylı açıklamalarda bulunmayı planlıyor.