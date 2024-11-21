Samsung Galaxy Ring'in bugün Türkiye lansmanı gerçekleşti. Galaxy Ring, Türkiye'de satışa çıktı. Uyku, kalp atış hızı ve periyod takibi gibi pek çok özelliğe sahip.

Samsung, yeni akıllı yüzüğü Galaxy Ring'i Türkiye'de tanıttı. Bugün gerçekleştirilen lansmanla birlikte teknoloji meraklıları bu yenilikçi ürünü Türkiye'de ilk kez deneyimleme fırsatı buldu.

Kullanıcıların sağlık ve fitness verilerini takip etmelerini sağlayan bu yüzük, gelişmiş sensörlerle donatılmış durumda. Titanyum siyah, titanyum gümüş ve titanyum altın olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

Galaxy Ring özellikleri

Samsung Türkiye, Galaxy Ring'i 21 Kasım –16 Aralık tarihleri arasında vade farksız taksit imkânı ile kullanıcılarla buluşturacak. Yüzük otomatik yürüyüş ve koşu takibi yapabilen sensörlerle birlikte geliyor. Kullanıcılar doğru yüzük boyutunu belirleyebilmek için ölçü kitinden faydalanabilecek.

Galaxy Ring, uyku sırasında kalp atış hızının yanı sıra kadınlarda periyod takibini de yapabiliyor. Uyku sırasında yaşanan herhangi bir anomali durumunda ise Samsung Help'den otomatik bildirim alınıyor ve kontaktaki kişilere bilgi gönderebiliyor. Yüzük kaybolduğunda ise Samsung Find ile bulunabiliyor.100 metreye kadar su geçirmez özelliğe sahip olan yüzük, duş alırken veya el yıkarken çıkarılmasına gerek kalmadan kullanılabiliyor. Şarj özelliği ise oldukça gelişmiş durumda. Tek şarjla 7 güne kadar dayanabiliyor.

Galaxy Ring, lansman özel fiyatıyla 12.999 TL'den satışa çıktı. Android 11 ve üzeri cihazlarla uyumlu olan yüzük, tüm verileri tek bir noktada görüntülemeyi mümkün kılıyor. Samsung, kullanıcılarının teknik servis ihtiyaçlarını karşılamak adına gerekli eğitimleri sağlamış durumda. Böylelikle kullanıcılar parça değişimi, onarım gibi pek çok hizmetten faydalanabilecek. Şimdilik sadece Android cihazlarla uyumlu olan Galaxy Ring, ilerleyen dönemde ödeme yöntemleri desteği de sunabilir.