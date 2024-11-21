Samsung, yeni üretsel yapay zekâ modeli Gauss2'yi duyurdu. Galaxy AI deneyimini doğrudan etkileyecek model, performans ve verimlilik açısından dikkate değer iyileştirmelere ev sahipliği yapabiliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, "Gauss2" olarak isimlendirdiği yeni üretsel yapay zekâ modelini tanıttı. Geçtiğimiz yıllarda tanıtılan ve Galaxy AI özelliklerine hayat veren Gauss'un çok daha gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkan Gauss2, kullanıcıların Galaxy AI deneyimlerini doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.

Çok modlu bir yapıya sahip olan Gauss2, kodlama, görsel oluşturma ve metinler üzerinde aynı anda çalışabilecek kapasiteye sahip. Önceki modele göre 1,5 ila 3 kat daha hızlı olan model, verimlilik tarafında da iyileştirmeler aldı. Böylece kullanıcılar, Galaxy AI özelliklerini hem daha seri hem de daha az enerji tüketerek kullanabilecekler.

Gauss2'nin 3 farklı versiyonu olacak

Samsung'un açıklamasına göre Gauss2, 3 farklı versiyona sahip olacak. Bu versiyonlar "Compact", "Balanced" ve "Supreme" olarak isimlendirilecek. Adlarından da anlaşılabileceği üzere Compact versiyon, nispeten küçük bir yapıda olacak ve verimliliğe odaklanacak. Balanced versiyon ise verimlilikle performansı dengeleyecek. Supreme ise en gelişmiş versiyon olarak karşımıza çıkacak.

Samsung, yeni üretsel yapay zekâ modelinin son kullanıcıya ne zaman ulaşacağına ilişkin bir şey söylemedi. Ancak yapılan açıklamalara göre Gauss2, bir süredir şirket personeli tarafından test ediliyor. Bu da üretsel yapay zekânın yakın bir gelecekte Galaxy AI'a hayat verebileceği anlamına geliyor.