Samsung, her geçen gün büyüyen bir teknoloji devi olmaya devam ederken kullanıcılarına sunduğu yeni teknolojilerle de şaşırtmaya devam ediyor. NFT'lerin büyüyen dünyasına, Samsung da dahil oldu.

Teknoloji devi Samsung, her geçen gün bizleri yeni teknolojilerle şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz gün adeta bizleri başka bir dünyaya götürecek olan 8K QLED ekran serisini tanıtan şirket, bu defa da farklı bir konuya el attı.

Samsung, teknoloji devi pek çok şirkete öncülük edecek bir proje için hazırlıklara başladı. CES 2022'de yaptığı açıklamanın arkasında duran Samsung, NFT açık artırma sitesi olan Nifty Gateway ile ortak bir projede buluşuyor.

NFT'ler yeni Samsung TV'lerden takip edilebilecek!

Samsung'un Nify Gateway ile yaptığı yeni anlaşmayla birlikte önümüzdeki günlerde televizyonlarımızdan NFT dünyasıyla etkileşime girebileceğiz. Decrypt'e göre, Samsung ve Nifty Gateway arasındaki bu ortaklık sadece bununla da sınırlı kalmayacak aynı zamanda NFT satın almak ve satmak için de yine Samsung TV'ler kullanılabilecek. Bu teknolojinin şimdilik sadece QLED ve Neo QLED TV'ler gibi 2022 yılında çıkan son seri TV'ler için geçerli olacağı gündemde.

Samsung'un NFT görüntüleme özelliği televizyonlarda yer alan Smart Hub özelliğinin bir parçası olarak gelecek. Samsung'un bu NFT entegrasyonu sayesinde film veya dizi izlerken, sıkılıp kapatmak istediğinizde televizyonunuz sizin için Ambiyans Modu'na geçerek önünüze NFT eserleri sunabilecek. Bununla birlikte ilerleyen günlerde Nifty Gateway'in bir uygulaması da Samsung TV'lerin uygulama mağazasında yerini alacak. Samsung'un benzer teknoloji devlerine öncülük edecek yeni özelliği şimdiden büyük bir ses getirdi. NFT dünyasının her geçen gün büyüdüğü ve gelişmesiyle, Samsung'un da bu büyümede büyük bir rolü olması bekleniyor.