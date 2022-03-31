Samsung, ekran teknolojisinin sınırlarını zorlayan yeni serisi Neo QLED 8K'yı tanıttı. Yeni seri, beraberinde pek çok yenilikçi teknolojiyi de getirdi. Gelin, televizyonun görevini değiştirmeyi hedefleyen yeni seriye bakalım.

Ekran teknolojilerinde her yıl yeni bir devrim gerçekleştiren Samsung, son gerçekleştirdiği etkinlik Unbox & Discover’da yeni ekran serisi Neo QLED 8K’yı tanıttı. Televizyonun rolünü baştan aşağı değiştirmekte aracı olacak yeni ekran serisi; eğlence, bağlantı, iş ve daha fazlasının tek bir merkezden yönetilmesini sağlayacak.

Yeni ekran serisi, sunduğu özelliklerle şimdiden ilgiyi üstüne çekmeyi başardı. 8K Nöral Quantum İşlemci’den gücünü alan seri, kaynağı ne olursa olsun en iyi derecede görüntü kalitesi sunmak için görüntü kalitesini analiz eden 20 bağımsız yapay zekâ ağına sahip. İşlemci, yeni bir teknolojiyi de beraberinde getiriyor.

Gerçeğe en yakın görüntü kalitesi oluşturuluyor:

2022 model Neo QLED 8K ekran serisinde yer alan 8K Nöral Quantum İşlemci, ‘Gerçek Derinlik Arttırıcısı’ adı verilen yeni bir teknolojiyi destekleyek. Teknoloji, ekranı tarayarak görüntüdeki arka planı işlenmeden sabit tutarken, ön plandaki nesneyi geliştirerek nesnenin arka planla olan kontrastını en üst düzeye çıkarıyor. Böylelikle ekrana yansıyan görüntü, insan gözünün gerçek hayatta görüntüleri algılama biçimine en yakın şekle bürünüyor.

İşlemci, aynı zamanda hassas ve kontrollü bir aydınlatma sunarken görüntüde parlak olması gereken alanları parlak, karanlık alanları ise karanlık olarak koruyor. ‘Nesneye Uyarlanabilen Işık Kontrolü’ adlı özellik sayesinde gerçekleşen bu görüntü imkân, basit bir örnekle bir dolunay sahnesinde gecenin siyah rengiyle karşıtlık oluşturarak daha parlak ve gerçekçi bir görüntü sunuyor. Ekran serisi, aynı zamanda 2.0000’den fazla rengi orijinal olarak yeniden üretebiliyor.

Yeni ekran serisi, ses tarafında da işlemcisiyle yeteneklerini konuşturmaya devam ediyor. ‘Uyarlanabilir Ses’ özelliğinden faydalanan ekran, ekranda görünen nesneleri gerçek zamanlı olarak analiz ediyor ve ekrandaki hareketi izleyerek sesle eşleştirilebilmesini sağlıyor. Ekran serisi, Dolby Atmos desteğiyle geliyor.

Yeni televizyon serisinin Türkiye fiyatları henüz açıklanmadı.