Artık yılan hikâyesine dönen One UI 7 güncellemesi geçtiğimiz haftalarda "Ha geldi ha gelecek" derken bugün Türkiye'deki Samsung Galaxy S24 serisi modellerine dağıtılmaya başlandı.
Sabahın ilk saatlerinde gelen güncelleme ile birlikte artık Galaxy S24 serisi sahipleri telefonlarını One UI 7'ye güncelleyebilirler.
Samsung Galaxy S24 serisine geldi, sırada hangi telefonlar var?
Türkiye’de Android 15 tabanlı One UI 7’ye geçirilecek ilk telefonların listesi de yakın zaman önce açıklanmıştı. Hatırlatmak gerekirse ilk vadede güncellemeyi alacak telefonlar şu şekilde:
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S24 Plus
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S23 Plus
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy Z Fold6
- Galaxy Z Flip6
- Galaxy A55 5G
- Galaxy Tab S10 Plus 5G
- Galaxy Tab S10 Ultra 5G
Temmuz ayına kadar güncellemeyi alacak telefonlar
Temmuz ayına kadar One UI 7 güncellemesinin gönderileceği cihazlar ise şu şekilde:
- Galaxy S22
- Galaxy S22 Plus
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S21 Ultra 5G
- Galaxy S21 Plus 5G
- Galaxy S21 5G
- Galaxy S21 FE 5G
- Galaxy Z Fold5
- Galaxy Z Flip5
- Galaxy Z Fold4
- Galaxy Z Flip4
- Galaxy Z Fold3 5G
- Galaxy Z Flip3 5G
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 Plus
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Plus
- Galaxy A73 5G
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A33 5G
- Galaxy A16
- Galaxy A34 5G
- Galaxy A35 5G
- Galaxy A55 5G
- Galaxy A54 5G
- Galaxy A05
- Galaxy A05s
- Galaxy A15
- Galaxy A25 5G
- Galaxy M15 5G
- Galaxy M34 5G
- Galaxy XCover7
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE Plus
- Galaxy Tab Active 4 Pro 5G
- Galaxy Tab Active 5 5G
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab A9+
- Galaxy A06
- Galaxy A14
- Galaxy A24
- Galaxy M14 5G
- Galaxy M33 5G
- Galaxy Xcover6 Pro
- Galaxy Tab A9