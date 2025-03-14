Samsung, son dönemlerde gündem olan One UI 8 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şirket, One UI 7'yi yayımlamamış olmasına rağmen One UI 8 için çalışmalara başladığını resmen doğruladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde çok ilginç bir gelişme ile haberlerimize konuk oldu. Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7'yi yayımlamadan, Android 16 tabanlı One UI 8 için çalışmalara başlamış gibi görünüyordu.

Şimdiyse konuyla ilgili bir gelişme yaşandı. Olayın gündem olması ve Samsung Galaxy telefon kullananların forumlarda tepki göstermesi üzerine Samsung'dan resmî açıklama geldi. Yapılan açıklamada şirketin One UI 8 üzerinde çalıştığı iddiaları reddedilmedi.

"Henüz erken aşamada"

Bir Samsung'un yetkilisinin şirkete ait resmî forum sitesinde yaptığı açıklamaya göre Samsung, gerçekten de One UI 8 için çalışmalara başlamış durumda. Ancak One UI 8, henüz çok erken aşamada ve şimdilik sadece test cihazlarında kullanılıyor. Samsung yetkilisi, bu sürümün kamuya açık olarak paylaşılmayacağını beyan etti.

Geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız bir haberimizde akıllı telefon sektörünün güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe tarafından yapılan açıklamalara değinmiştik. Ice Universe, Samsung'un One UI 8 arayüzünü hızlıca kullanıcılara ulaştıracağını söylemişti. Hatta bazı kaynaklara göre şirket, bazı cihazlarda One UI 7'yi atlayacak ve doğrudan One UI 8'e geçiş yapacaktı. İşte Samsung yetkilisi tarafından yapılan açıklama, bu iddiaların doğruluk payının olabileceğini gözler önüne seriyor.