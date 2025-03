Samsung, son dönemlerde gündem olan One UI 8 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şirket, One UI 7'yi yayımlamamış olmasına rağmen One UI 8 için çalışmalara başladığını resmen doğruladı.

Kaynak : https://us.community.samsung.com/t5/Questions/One-Ui-8-Beta/m-p/3167416#M35

