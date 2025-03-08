Android 15'i kullanıcılara ulaştıramayan Samsung'un Android 16 için kolları sıvadığı ortaya çıktı. Şirket, Galaxy S25 ailesi için One UI 8'in ilk test sürümünü kendi sunucularına ekledi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, One UI 7 arayüzünde tabiri caizse sınıfta kaldı. Android 15'in duyurulmasının üzerinden neredeyse 1 yıl geçti ancak Samsung, kullanıcılarına bu işletim sistemini bir türlü sunamadı. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili bir açıklama yapan şirket, yeni arayüzün gelecek ay itibarıyla dağıtılacağını açıkladı.

Şimdiyse konuyla ilgili çok ilginç bir gelişme yaşandı. Samsung'un, Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzü için çalışmaya başladığı ortaya çıktı. Samsung sunucularını araştıran bağımsız geliştiriciler, Galaxy S25 için ilk One UI 8 test yapısının yayımlandığını fark ettiler. Bu arayüz şimdilik kullanılamıyor ancak görünen o ki Samsung, Android 15'te yaptığı hatayı Android 16'da yapmayacak.

Samsung, geliştirme sürecini 2 ay erkene çekmiş oldu!

Yaşanan gelişme, Samsung'un Android 16 ile çalışacak yeni arayüzünü geliştirmek için 2 ay önceden harekete geçtiğini gözler önüne seriyor. Peki bu One UI 8'in daha erken yayımlanacağı anlamına mı geliyor? Teknik olarak öyle ama geliştirme sürecinde yaşanacak aksilikler, yeni arayüzün gecikmesine yol açabilir.

Bundan birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde akıllı telefon sektörünün güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe tarafından bir açıklamadan bahsetmiştik. Ice Universe, Samsung'un One UI 8'i beklenenden çok daha erken yayımlayacağını ileri sürmüştü. Bugün yaşanan gelişmeler, birkaç hafta önceden duyduğumuz iddiaların doğru olabileceğini düşündürüyor.