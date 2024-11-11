Samsung'un aldığı bir patent, şirketin yeni bir üzerinde çalıştığını ortaya koydu. Bu akıllı telefon, sahip olduğu özel ekran paneli ile sadece dokunulan yerlerde titreşim oluşturuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bugüne dek eşine rastlamadığımız bir akıllı telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın yeni bir patentinde ortaya çıkan telefon, dokunsal geri bildirim özelliğini bambaşka bir noktaya taşıyacak. Çünkü bu telefon, sadece tuttuğunuz yerden titreyecek.

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) tarafından yayımlanan patent, özel bir ekran paneline atıfta bulunuyor. Bu ekran paneli, dokunmayı hassas bir şekilde ölçebilen bir katmanla destekleniyor. Ayrıca bu katmanda yine oldukça hassas titreşim birimleri bulunuyor. Yazılımla desteklenecek teknoloji, titreşim birimlerinin sadece dokunmayı algılayan bölümlerde çalışmasını sağlayacak.

Bu telefonun piyasaya sürülüp sürülmeyeceği belli değil

Samsung, her yıl tonla patent alıyor ancak bu patentlerin sadece bir bölümü seri üretim aşamasına geçiyor. Hâl böyle olunca sadece dokunduğunuz yerde titreşim üreten telefonun bir gün piyasaya sürülüp sürülmeyeceğine ilişkin bir şey söyleyemiyoruz. Yani bu telefonla hiçbir zaman tanışamayabiliriz.

Samsung'un patentine ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.