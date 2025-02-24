Samsung'un büyük merakla beklenen 3'e katlanabilir telefonunun tanıtım tarihiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Katlanabilir telefon sektöründe lider olan Samsung’un, 3’e katlanan bir model çıkaracağı söylentileri geçen yıldan beri vardı. Şirket, geçen ayki etkinliğinde bu cihazın geleceğini resmen doğrulamıştı.

Bugün ise model hakkında bazı yeni bilgiler geldi. ET News, telefonun seri üretiminin nisanda başlayacağını öne sürerken tanıtım tarihi hakkında dabir iddia ortaya attı.

Temmuzda Galaxy Z Fold 7’yle aynı anda gelebilir

İddiaya göre Samsung, tedarik zinciri işlemlerini tamamlamak üzere. Bu da nisanda üretime başlayacağını gösteriyor. Ayrıca şirketin Huawei Mate X6’nın aksine dışa değil içe doğru katlanan bir modelle karşımıza çıkacağı eklenmiş.

Tanıtımının ise Galaxy Z Fold 7’yle birlikte olacağı söyleniyor. Şirket, her yıl olduğu gibi bu yılda Z Flip ve Fold cihazlarını yaz aylarında tanıtacak. Temmuz gibi bir etkinlik düzenlenmesi olası. Eğer iddia doğru çıkarsa bu etkinlikte 3 ekranlı katlanabilir telefonu da göreceğiz.

Cihazın 9,96 inçlik ve 6,49 inçlik ekranlara sahip olması bekleniyor. S Pen desteğine sahip olmayacağı, 2.600 nit parlaklık sunacağı, 25W hızlı şarj ile geleceği de şimdiye kadar sızan bilgiler arasında.

Son olarak telefonun ismiyle ilgili de birkaç hafta önce bilgiler çıktığını görmüştük. O iddiada, “Galaxy G Fold” olarak gelebileceği iddia edilmişti.