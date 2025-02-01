Samsung'un 3'e katlanabilir telefonunun ismi, bazı özellikleri ve ne zaman tanıtılacağı ortaya çıktı.

Katlanabilir telefonlar konusunda dünyada lider olan Samsung, bu alandaki ürünlerinin sayısını artırmayı planlıyordu. Çıkan bilgilerde de sadece bu yıl içinde 4 yeni katlanabilir cihazla karşımıza çıkabileceği görülmüştü. Bunlardan biri, üçe katlanan telefondu.

Hatta şirket, yakın zamanda gerçekleştirilen Galaxy Unpacked etkinliğinde gösterdiği yol haritasında bu katlanabilir cihazın geleceğini bir nevi doğrulamıştı. 3 ekranlı telefon merakla beklenirken bugün ismi ve özellikleri hakkında bilgiler ortaya çıktı.

Galaxy G Fold ismiyle yılın 3. çeyreğinde gelebilir

Kore’den sektör kaynaklarından edinilen bilgilere ve ünlü ekran analisti Ross Young’a göre Samsung, 3’e katlanan telefonuna “Samsung Galaxy G Fold” ismini verebilir. Buradan Z serisindeki gibi bir yaklaşım olduğunu görebiliyoruz. Ancak “G”nin neyi temsil edeceği bilinmiyor. Cihazın katlanma mekanizmasıyla alakalı bir şey olabilir. G şeklinde katlanabilir bir cihaz olduğunu görebiliriz.

Bunun dışında sızıntıda, cihazın bazı detayları da paylaşılmış. Telefonun tüm ekranlarının toplam 9,96 inçlik boyuta sahip olacağı söyleniyor. Bu Z Fold’un 7,6 inçlik ekranından %30 daha büyük demek. Katlandığında ise ekran standart bir telefon gibi 6,54 inç ekranlı olacakmış.

Ne zaman tanıtılacağına dair de bazı spekülasyonlar var. İddiiaya göre Samsung’un 2025’in 3. çeyreğinde cihazı duyurduğunu görebiliriz. Fiyatının ise biraz pahalı olabileceği ifade edilmiş.

Gelen bilgiler bu kadar. Tabii hepsi birer iddia olduğu için kesin güvenmemek gerektiğini hatırlatmak gerek. Neler olacağını yılın ilerleyen zamanlarında göreceğiz.