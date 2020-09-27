TV Dizi ve Programlarından Önce COVID-19 Uyarısı Çıkacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, kendisine gelen şikâyetler sonrasında yeni bir karar aldı. Buna göre dizilerin ve programların öncesinde "Bu program, COVID-19 tedbirleri kapsamında çekilmiştir" ifadesine yer verilecek.

Dünya genelinde 994 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsün en çok etkilediği sektörlerden bir tanesi sinema ve dizi sektörü oldu. Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde birçok dizinin ve filmin çekime ara verilmek zorunda kalındı. Çekimleri tamamlanan filmlerin ise gösterim tarihleri ertelendi.

Normale dönüş sürecinin başlamasıyla birlikte sektör içerisinde yer alanlar tarafından "Türkiye'de COVID-19 Kısıtlamaları Altında Film Yapımlarında Güvenli Çalışma Koşulları ve Önlemler" başlıklı bir kılavuz yayınlandı. Yayınlanan kılavuzda film ve dizi setlerinde çalışan ekiplerin alması gereken önlemler belirtildi. Bunun haricinde yarışma, tartışma ve haber programları için de COVID-19 tedbirleri kapsamında yeni düzenleme yapıldı.

Dizi ve programlar öncesi uyarı

Sabah'ta yer alan habere göre RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu), TV'de yayınlanan yapımlarda COVID-19 tedbirleri alınmadığı, dizilerde, filmlerde ve programlarda katılımcıların alınması gereken önlemlere uymayarak seyircileri olumsuz etkilediği yönünde çok fazla şikâyet aldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, gelen şikâyetler sonrasında harekete geçmeye karar verdi. Kurul, yayıncı kuruluşlardan yayınlanacak dizi ve program öncesinde COVID-19 için alınan önlemler hakkında yazılı, sözel ve görsel olarak seyircileri bilgilendirmelerini istedi.

RTÜK, TV kanallarından da "Bu program, COVID-19 tedbirleri kapsamında çekilmiştir" yayın bildirimi yapılmasını istedi. Bu uyarıların ne zaman gösterilmeye başlanacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Peki, siz RTÜK tarafından alınması istenen bu önlem ve uyarıları nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.