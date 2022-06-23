Samsung, Yeni 200 MP'lik Akıllı Telefon Kamerasını Tanıttı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni nesil akıllı telefonlarda yer alacak 200 MP'lik kamera sensörünü tanıttı. Sensör, düşük piksel büyüklüğüyle kamera boyutunu da azatlamayı sağlayacak.

Akıllı telefon dünyasında 108 MP kameralar henüz nispeten yeni sayılmalarına rağmen yeni standarta dönüşmüşken daha yüksek çözünürlükler için de çalışmalar sürüyor. Xiaomi ve Motorola gibi şirketlerin 200 MP kamera üzerinde çalıştığı bilinirken bu teknolojiye vakit ayıran bir diğer şirket de Samsung idi.

Geçtiğimiz yıl ilk 200 MP çözünürlük sunan sensörünü duyuran Samsung, bugün bu kameranın üçüncü versiyonu olan 200 MP ISOCELL HP3 sensörünü tanıttı. Şİrketin yeni sensörü, akıllı telefon sektöründe de yeni bir rekora imza attı. Sensör, en küçük boyuttaki piksellere ev sahipliği yapıyor.

Samsung’un yeni sensörü, yalnızca 0,56 milkrometre boyuta sahip piksellerden oluşuyor. Bu özelliğiyle sektörün en küçük 200 MP sensörü olan yeni ISOCELL HP3, böylelikle akıllı telefonlarda zamanla şikâyetçi olduğumuz bir durumun da önüne geçebilecek. Piksel boyutunun düşmesiyle birlikte sensörler, telefonlarda %20 daha az yer kaplayacak ve devasa kamera lenslerinin bulunduğu kurulumlar da küçülecek.

Yeni sensör, piksel küçüklüğünün yanı sıra bazı önemli özelliklere de ev sahipliği yapıyor. Sensör, 8K çözünürlükte 30 FPS video desteğiyle birlikte 4K çözünürlükte 120 FPS video çekme imkânı da sunuyor. Ayrıca sensörün tüm pikselleri, Samsung’un Super QPD otomatik odak teknolojisine yer veriyor.

Yeni sensör, akıllı telefonların halen sıkıntılı olduğu bir alan olan düşük ışıkta çekim performansında da geliştirme sunuyor. Yeni Tetra 2 piksel teknolojisi, 0,56 mikrometre olan pikselleri 4 piksel (50 MP) veya 16 pikselde (12,5 MP) birleştirebiliyor. Böylelikle ortaya düşük ışıkta bile daha parlak ve canlı görüntüler çıkabiliyor.

Samsung, yeni sensörünün üretimine bu yıl başlayacağını açıkladı.