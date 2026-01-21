Samsung, Yeni Bixby'yi Önce Duyurdu Sonra Duyuruyu Sildi (Perplexity Ortaklığı Kesinleşti)

Samsung'un yayımlanmasından kısa bir süre sonra kaldırdığı blog yazısına göre Bixby, tamamen yenilenmiş bir şekilde geri dönüyor.

Samsung, son dönemde cihazlarında Google’ın Gemini yapay zekâ asistanını öne çıkarsa da kendi sesli asistanı Bixby’yi güçlü bir şekilde geri getirmeye hazırlanıyor.

Üstelik bu kez Bixby, Perplexity destekli derin web arama yetenekleri ve çok daha doğal bir konuşma deneyimiyle geliyor. İlginç olan ise bu büyük yeniliğin duyurulduğu resmî blog yazısının kısa süre sonra Samsung tarafından silinmiş olması.

Daha akıllı, daha doğal bir Bixby

Yeni Bixby artık kullanıcılarla robot gibi değil, gerçek bir insanla konuşur gibi iletişim kurabiliyor. Doğal dil anlama yeteneği sayesinde komutlar arasında duraksamalara gerek kalmıyor. Samsung’un (sonradan sildiği) açıklamasına göre Bixby baştan aşağı yeniden tasarlandı ve cihaz ayarlarına doğrudan erişebiliyor.

Örneğin “Ekran bana bakarken kapanmasın” dediğinizde Bixby sizi ayarlar menüsünde ilgili seçeneğe yönlendirebiliyor. Bu da kullanıcıların karmaşık ayarlar arasında kaybolmadan istedikleri özelliğe ulaşmasını sağlıyor.

Perplexity gücüyle gerçek aramalar

Perplexity entegrasyonu sayesinde Bixby artık yalnızca basit aramalar yapmıyor.

“Yakınımdaki en iyi burgercileri bul” ya da “Evim yakınındaki en iyi kahveciler hangileri?” gibi çok adımlı ve bağlama duyarlı sorulara Perplexity sayesinde anlamlı sonuçlar sunabiliyor.

Yeni Bixby ne zaman geliyor?

Yeni Bixby’nin, One UI 8.5 güncellemesiyle birlikte sunulması bekleniyor.

Bu güncellemenin de Galaxy S26 serisiyle, yani Şubat sonu–Mart başı gibi duyurulacağı tahmin ediliyor.

Peki duyuru neden silindi?

Samsung’un resmî duyuruyu aniden kaldırması kafaları karıştırdı. Şirket haberi erken paylaşmış olabilir ya da planlarında bir değişiklik yapmış olabilir ancak silinen paylaşıma rağmen yeni Bixby’nin One UI 8.5 ile geleceği kesin diyebiliriz.