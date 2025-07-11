Google, mobil deneyimi daha akıcı hâle getirmek için Gemini uygulamasını katlanabilir cihazlara uyumlu hâle getiriyor. Samsung’un yeni katlanabilir modelleriyle birlikte Gemini uygulamasına yapay zekâ destekli yeni özellikler eklendi. Gemini, Samsung’un katlanabilir telefonları için küçük pencere görünümünden tam ekrana geçişi kolaylaştıran yeni bir hareket kazandı.

Google, Samsung’un yeni katlanabilir telefonlarını sahneye çıkarmasının hemen ardından Gemini uygulaması için bazı dikkat çekici yenilikler paylaştı. Yapay zekâ özellikleriyle donatılan Gemini, artık kullanıcı deneyimini biraz daha akıcı hâle getiriyor. Özellikle küçük pencere görünümünden tam ekrana geçişi kolaylaştıran yeni bir hareket, uygulamayı daha pratik kullanılır hâle getiriyor.

Google’ın açıklamasına göre, katlanabilir telefonların kapak ekranlarında artık doğrudan Gemini Live kullanılabilecek. Aynı zamanda Circle to Search ve Lens uygulamalarına da yeni bir yapay zekâ modu entegre edildi. Böylece kullanıcılar bu araçlarda daha gelişmiş yapay zekâ destekli deneyimlere ulaşabilecek.

Gemini’da tam ekran geçişi artık tek kaydırmayla mümkün

Bir diğer yenilik ise Gemini’ın küçük pencere görünümünden tam ekran uygulamasına geçişi kolaylaştıran yeni bir hareket oldu. Mini pencerenin üst kısmında görünen yatay çubuğu yukarı kaydırarak, kullanıcılar doğrudan tam ekran uygulama görünümüne geçiş yapabilecek. Bu adım daha önce konuşma sırasında çıkan “Tam Ekranda Aç” butonuna basma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Yeni geçiş hareketi ilk olarak Galaxy Z Fold 7 modelinde görüldü. Bununla birlikte aynı özelliğin Flip 7 ve Flip 7 FE modellerinde de sunulduğu tahmin ediliyor. Google, bu özelliklerin ilerleyen dönemde diğer Android cihazlara da sunulacağını belirtti.

Yeni Gemini güncellemesinin yakın zamanda daha fazla cihaza ulaşması bekleniyor. Yapay zekâ destekli bu geliştirmeler, Google’ın Android ekosistemindeki uygulamalarına entegrasyon sürecini sürdüreceğine işaret ediyor.