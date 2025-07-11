Caviar, Samsung Galaxy Z Fold7 ile Galaxy Z Flip7 için özel tasarımlar oluşturdu. Bir maskotla gelen bu tasarımlar, dudak uçuklatan fiyatlara satılacaklar. İşte tasarımlarda kullanılan malzemeler ve fiyatları...

Lüks tasarım şirketi Caviar, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un geçtiğimiz günlerde duyurduğu Galaxy Z Flip7 ve Galaxy Z Fold7 modelleri için özel bir çalışma yaptı. Oldukça ilginç bir görünüm kazandıran telefonlar, kullanılan malzemeler nedeniyle dudak uçuklatan fiyatlara satın alınabilecekler. Gelin hep birlikte detaylara inelim.

Caviar, Samsung'un yeni telefonları için yaptığı tasarımı "Cosmic Cabubu" olarak isimlendiriyor. Bu tasarımlarda gök taşı parçacıkları, titanyum, 24 ayar altın ve hatta elmas malzeme kullanılıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere Caviar, özel tasarım Galaxy Z Fold7 ile Galaxy Flip7'den sınırlı sayıda üretecek.

Samsung Galaxy Z Fold7'nin Cosmic Cabubu tasarımı böyle görünüyor:

Caviar tarafından yapılan açıklamaya göre Samsung Galaxy Z Fold7 için yapılan tasarımda Mars teması benimsendi. Galaxy Z Flip7 için yapılan özel tasarımda ise Venüs temasının tercih edildiğini görüyoruz. Öte yandan; firma bu tasarım ile küçük bir maskot da oluşturmuş durumda.

Samsung Galaxy Z Flip7 Cosmic Cabubu ise böyle görünüyor:

Caviar'ın resmî internet sitesindeki bilgilere baktığımızda özel tasarımların tüm depolama seçenekleri için oluşturulduğunu görüyoruz. Tabii fiyatlar da buna göre değişiyor. Eğer Samsung Galaxy Z Fold7'nin özel tasarım versiyonunu satın almak isterseniz fiyatlar 10.340 dolardan başlıyor ve 11.060 dolara kadar yükseliyor. Samsung Galaxy Z Flip7'nin özel tasarım fiyatı ise 8.910 dolardan başlayıp, 9.270 dolara kadar yükseliyor.