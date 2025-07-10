Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından Hepsiburada, Samsung Galaxy Z Fold7 ve Galaxy Z Flip7 için efsane bir kampanya başlattı. Ön sipariş dönemine özel başlatılan kampanya, telefon almayı düşünmeyenlerin bile aklını çelecek türden.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yılın en çok konuşulan telefonları olarak kayıtlara geçecek Galaxy Z Fold7 ile Galaxy Z Flip7’yi resmen duyurdu. Ayrıca aynı Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Flip7’nin uygun fiyatlı versiyonu Galaxy Z Flip7 FE ile de tanışma imkânı yakalamış olduk.

Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından Hepsiburada da Samsung’un yepyeni katlanabilir ekranlı telefonları için etkileyici bir kampanya ile karşımıza çıktı. Ön sipariş dönemine özel olarak başlatılan kampanya kapsamında Galaxy Z Fold7 ve Galaxy Z Flip7 satın almayı düşünen tüketiciler, bir hayli avantajlı olacaklar diyebiliriz.

Aynı fiyata, 2 kat depolama alanı fırsatını kaçırmayın!

Hepsiburada’nın Samsung Galaxy Z Fold7 ve Galaxy Z Flip7 için başlattığı kampanya kapsamında tüketiciler, ekstra ücret ödemeden iki kat depolama alanı sahibi olacaklar. Bu bağlamda; Hepsiburada’nın kampanya sayfasına girerek Samsung Galaxy Z Fold7’nin 256 GB’lik versiyonunu satın alırsanız, 512 GB’lik versiyonun size teslim edildiğini göreceksiniz. 512 GB’lik versiyonu satın alan bir tüketici ise 1 TB’lik depolama alanı ile karşılaşacak.

Hepsiburada’nın başlattığı kampanya bundan ibaret değil. Yepyeni akıllı telefonlarına şeffaf kılıf satın almak isteyen tüketiciler, yüzde 50 indirim fırsatı yakalayacaklar. Hâl böyle olunca Hepsiburada, Samsung Galaxy Z Fold7 ve Galaxy Z Flip7 satın alacak müşterilerini ciddi anlamda sevindirmiş olacak.

Samsung Galaxy Z Flip7 ve Galaxy Z Fold7 neler sunuyor?

Samsung’un katlanabilir ekranlı yeni telefonları, ince ve modern tasarımları yüksek performans ile birleştiriyor. Her iki telefonda da yer alan Galaxy AI desteği, yapay zekânın sınırlarını zorlamanızı sağlıyor. Samsung’un bugüne kadarki en ince ve en hafif katlanabilir ekranlı telefonu olan Galaxy Z Fold7, çoklu görev desteği ve 200 MP ana kamerası ile amiral gemisi telefonlar arasında da ön plana çıkıyor.

Samsung Galaxy Z Flip7 ise markanın çok sevilen modellerinden biri olmayı başaracak gibi görünüyor. Zira Samsung, Galaxy Z Flip serisinde ilk kez bu kadar büyük bir kapak ekranı kullanmaya başladı. Ayrıca bu akıllı telefon, 4.300 mAh’lık nispeten büyük bataryası ile serinin en iyi batarya kapasitesini sunmuş olacak.

Eğer siz de Samsung Galaxy Z Flip7 ve Galaxy Z Fold ile ilgileniyorsanız buradaki bağlantıyı kullanarak Hepsiburada’nın kampanya sayfasına ulaşabilir, Samsung’un en gelişmiş telefonlarına 2 kat depolama alanı avantajı ile sahip olabilirsiniz.