Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee Hayatını Kaybetti

Uzun yıllar boyunca Samsung'un yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda oturan Lee Kun-Hee'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Lee Kun-Hee, hastaneye kaldırıldığı 2014 yılından bu yana tedavi görüyordu.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee'nin hayatını kaybettiği ifade edildi. Lee Kun-Hee'nin vefat haberini oğlu Lee Jae-yong verdi.

Samsung'un fiili anlamda başında bulunan Lee Jae-yong, gazetecilere yaptığı açıklamada 2014 yılından bu yana tedavi gören babasının hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Samsung Yönetim Kurulu Başkanı hayatını kaybetti

Lee Kun-Hee, teknoloji devine 1968 yılında ilk adımını atmış ve 19 yıl sonra, 1978'de yönetim kurulu başkanlığı koltuğunu babası Lee Byung-chul'dan devralmıştı. Samsung, Lee Kun-Hee'nin yönetiminde dünyanın en başarılı şirketlerinden bir tanesi olmayı başardı. Lee Kun-Hee yönetimindeki teknoloji devi, 2007 yılında Fortune dergisi tarafından hazırlanan Dünyanın En Büyük 100 Şirketi listesine girmeyi başardı.

Lee Kun-Hee, tüm bunnların yanı sıra geçmişte bir de rüşvet skandalına karışmıştı. Yöneticinin 2008 yılında vergi ödememek için savcı, hakim ve siyasetçilere rüşvet ödemeleri yaptığı iddia edilmişti. Bu iddialar sonrası Lee Kun-Hee hakkında bir soruşturma açılmış ve bu soruşturma kapsamında rüşvet fonu kurduğunu itiraf ederek şirketteki görevini bırakmıştı.

(Lee Jae-yong)

Aynı yıl içerisinde hakkında dava açılan Lee, finansal usulsüzlük yaptığını ve vergi kaçırdığını itiraf etmişti. Lee, yargılandığı mahkemece 3 yıl hapis ve 98 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Lee Kun-Hee, 2009 yılında dönemin Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak tarafından çıkarılan özel af ile beraat ettikten sonra 2010 yılında şirketin yönetim kurulu üyeliğine geri dönüş yaptı. 2014 yılında geçirdiği bir kalp kriziyle hastaneyi kaldırılan Lee Kun-Hee'nin yerine oğlu Lee Jae-yong vekalet ediyordu.